馬來西亞大選今投票！戰況激烈　料將出現「懸峙國會」

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換言之，因為沒有一方有把握能單獨執政，因此很可能會在選後再尋求合作或結盟，開票夜當晚可能出現懸峙議會的局面，無法馬上組織新政府。
至於首相人選，以希盟主席安華（Anwar Ibrahim）的支持率最高，達33％；國盟主席慕尤丁（Muhyiddin Mohd Yassin）為26％、國陣的看守首相伊斯梅爾（Ismail Sabri bin Yaakob）為17％。
馬來西亞近年政局混亂，4年內換了3位首相。2018年前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）與安華合力推翻巫統（UMNO）自獨立以來的61年連續執政之後，歷經數年政壇內鬥、馬國政局依然混亂；現任首相伊斯梅爾（Ismail Sabri Yaakob）因內部壓力、巫統黨內分裂的白熱化等因素，於10月10日宣布解散國會，讓大選提前舉行，希望政治恢復穩定。
本次大選是馬來西亞歷來候選人最多的1次大選，有945名候選人，競逐222個國會議席，也是馬來西亞在2018年5月政黨輪替及2020年2月末發生「喜來登政變」之後首個全國大選，備受各方矚目。
報導指出，由於本屆大選來得倉促，又適逢雨季釀災，選舉氣氛直到投票日前幾天才明顯升溫，加上全國爆發多角戰，很多選區還戰況激烈，因此大選結果更難預測。