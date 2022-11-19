馬來西亞大選今投票！戰況激烈　料將出現「懸峙國會」

▲馬來西亞19日舉行大選。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬來西亞19日舉行大選。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-11-19 11:01:24

馬來西亞今（19日）舉行大選，全國逾2117萬選民將在近千名候選人中選出新政府，由於選前民調顯示，沒有陣營可獲大多數議席，預計將出現「懸峙國會」的局面。

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根據新加坡《聯合早報》報導，19日是馬來西亞第15屆全國大選投票日，馬國民調機構「默迪卡中心」18日公布的調查結果顯示，希望聯盟（Pakatan Harapan）雖然有望贏得82席，但也無法跨過獨立組成政府所需的112席門檻，至於國民聯盟（Perikatan Nasional）則有望贏得43席，國民陣線（Barisan Nasional）則是15席。

換言之，因為沒有一方有把握能單獨執政，因此很可能會在選後再尋求合作或結盟，開票夜當晚可能出現懸峙議會的局面，無法馬上組織新政府。

至於首相人選，以希盟主席安華（Anwar Ibrahim）的支持率最高，達33％；國盟主席慕尤丁（Muhyiddin Mohd Yassin）為26％、國陣的看守首相伊斯梅爾（Ismail Sabri bin Yaakob）為17％。

馬來西亞近年政局混亂，4年內換了3位首相。2018年前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）與安華合力推翻巫統（UMNO）自獨立以來的61年連續執政之後，歷經數年政壇內鬥、馬國政局依然混亂；現任首相伊斯梅爾（Ismail Sabri Yaakob）因內部壓力、巫統黨內分裂的白熱化等因素，於10月10日宣布解散國會，讓大選提前舉行，希望政治恢復穩定。

本次大選是馬來西亞歷來候選人最多的1次大選，有945名候選人，競逐222個國會議席，也是馬來西亞在2018年5月政黨輪替及2020年2月末發生「喜來登政變」之後首個全國大選，備受各方矚目。

報導指出，由於本屆大選來得倉促，又適逢雨季釀災，選舉氣氛直到投票日前幾天才明顯升溫，加上全國爆發多角戰，很多選區還戰況激烈，因此大選結果更難預測。

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