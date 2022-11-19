破除新竹棄保傳言　朱立倫、韓國瑜下午合體林耕仁

針對地方棄保傳言，國民黨新竹市長候選人林耕仁今（19）日表示，昨天市黨部已駁斥相關訊息是謠言，純屬捏造、分化藍營支持者的意圖非常明顯，他並呼籲支持者堅定齊心，全力下架民進黨，他有信心贏得勝利；媒體詢問，今日增加下午行程，與前高雄市長韓國瑜、黨主席朱立倫合體，是否破除地方謠言？林耕仁說，感謝朱立倫、韓國瑜多次前來新竹站台，兩位重量級國民黨人士和他站在一起，就是象徵國民黨團結一心，唯一支持正藍軍林耕仁，也代表過去以來無論是「藍白合」或是「棄保」都是謠言，是分化藍軍的伎倆，不會得逞。
林耕仁19日在議員蕭志潔、議員候選人吳旭豐陪同下持續進行車隊掃街拜票，林耕仁表示，這是一場決定新竹未來一場關鍵選舉，過去因為執政黨治理無方讓城市蹉跎八年了，很多原本光鮮亮眼的建設和活動，到頭來只是特定人士在把持，市民主體性消失、城市方向感不在；未來市政要以人為本、回到市民的需求上，解決生活大小事，新竹市才能成為長治久安的宜居城市。
此外，最近提出市政弊端，沈慧虹回應「議員明明有監督，怎麼到了選舉期間，卻被影射有問題」？林耕仁回應，沈慧虹的說法完全是推卸責任、完全沒有首長擔當，讓他非常訝異。他指出，預算如何執行運用，完全是市政府的權責，無論是棒球場從3.5億增加到12億，或是新竹大車站50億增加104億，林智堅、沈慧虹兩位「落跑二人組」慣用不斷增加預算的方式，規避議會監督，預算三級跳，林智堅、沈慧虹完全是一意孤行，根本把市民當塑膠。
林耕仁喊話，「如果只會卸責，那就讓趕快下台，讓願意做事的人幫市民把關！」