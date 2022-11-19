譏蔡英文空嘴薄舌 盧秀燕叫板：罵我一次就帶一項建設來
總統蔡英文下午及晚上將到中彰投輔選民進黨3縣市長候選人，台中市長盧秀燕上午先發制人，指蔡英文已經到台中罵她超過10次，罵王惠美6、7次，「她要選舉沒關係，我在這裡和總統約定，若是罵一次就帶一項建設來，我們就忍耐被她罵。」
蔡英文今（19日）下午將為民進黨彰化縣長候選人黃秀芳、南投縣長候選人蔡培慧站台，晚間趕到台中，參加「翻轉中台灣、團結大勝利」中彰投苗造勢晚會。盧秀燕上午到彰化縣為縣長王惠美站台時，主動提起此事，她說「今天總統要到中部，不是來宣佈關心什麼建設，也不是來處理什麼工作，是專程來罵惠美和秀燕的！」
盧秀燕說，蔡英文最近來台中罵超過10遍，在彰化罵6、7遍，剛剛媒體問她是否有壓力？她回「我們倆可以忍耐、只要給我們預算」。盧秀燕諷刺的說，總統若是關心地方建設、像她們一樣顧鄉親，自己被她罵一罵不要緊，但「空嘴薄舌罵我們不好啦！」
盧秀燕對著台下一萬多位王惠美的支持說：「我在這裡和總統約定，罵一次就帶一項建設來，她要選舉沒關係，我們就忍耐被她罵，希望她來台中、彰化，宣佈帶經費來、帶建設來，這樣我們就歡迎。」
盧秀燕連講3次，希望蔡英文罵完她，不但帶來經費和建設，也要在當地消費、促進經濟。她說：「罵盧秀燕沒有獎金可以領、但參加台中購物節對發票，可以中大獎。」