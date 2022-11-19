豐原轉運中心「藝」起來　新增2條觀光客運路線

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交通局長葉昭甫表示，豐原轉運中心搭車外出或返鄉，市府貼心為民眾提供包含鐵路、捷運、客運、公車、一般車輛、計程車及腳踏車等7種接駁的交通工具，歡迎遊子返鄉，整合運具，搭乘更便利，來山城消費、觀光的遊客，同樣能體驗四通八達的市區客運。
葉昭甫指出，交通局增加路線與運量，10月新增往返市區及豐原的152路市區客運，及串聯后豐觀光景點的888觀光公車等2條路線，目前已有29條市區客運路線進駐豐原轉運中心，包括往台中市區、豐原市區、海線及山線等區域，並依方向性分布於轉運中心6個月台，目前運量每月逾20萬人次。
葉昭甫說，交通局先前已協調規劃國道客運路線，相關國道客運業者正在向公路總局申請路線調整至該轉運中心，後續中央審議程序通過後，國道客運路線即可進駐，增加服務大眾運輸乘車服務。
此外，豐原轉運中心還藏有看鐵道追火車和觀賞山景的私房景點，將吸引鐵道迷近距離捕捉南下北上兩列列車並行，或交錯進出站的畫面，加上公共藝術作品「運轉城市」新亮點，增添轉運中心的藝術氣氛，讓乘客在通勤或旅行途中，享受城市轉乘空間帶來的驚奇與喜悅。
交通局說明，豐原轉運中心為台中重大建設的一環，為讓美感與質感進入市民的日常生活，經專家委員推薦榮獲公共藝術獲選獎項，作品名稱為「運轉城市」，由出身豐原在地的藝術家林建佑、設計師林韋佑及博物館人廖沛怡等人親自操刀。作品外觀設計將城市喻為樹冠層，以「城市堆疊、樹冠棲居」概念，把人們活動的都市視覺經驗，融入一片片向上而生的城市片景。