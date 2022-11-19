為何雙胞胎「身份證沒連號」？編碼規則曝光　爸媽看呆

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ICU醫師陳志金特地製圖解釋，點出雙胞胎身分證號碼可能有6種編碼狀況：
📍1、同性別，第9碼不是9
小的末兩碼加總，和大的末兩碼加總，總和會一樣或加10。
📍2、同性別，第9碼是9
小的末兩碼加總，和大的末兩碼加總，總和會少2或少12。
📍3、不同性別，第9碼不是9，先女後男
弟弟末兩碼加總，比姊姊末兩碼加總，總和會少2或加8。
📍4、不同性別，第9碼不是9，先男後女
妹妹末兩碼加總，比哥哥末兩碼加總，總和會加2或少8。
📍5、不同性別，第9碼是9，先女後男
弟弟末兩碼加總，比姊姊末兩碼加總，總和少4或少14。
📍6、不同性別，第9碼是9，先男後女
妹妹末兩碼加總，比哥哥末兩碼加總，總和會少10。
ICU醫師陳志金解釋，身份證字號最後一碼是「驗證碼」，也就是用公式計算出來的檢查碼，目的是用來判斷前述身分證字號是否有錯誤輸入，因此不是流水號，也就不是一般人所想、像發票連號那麼簡單。該文引起不少雙胞胎家庭共鳴：「當時發現雙胞胎身分證沒連號而且還差不少，也有點失望」，還有家長透露，兩個雙胞胎小孩尾數兩碼相差9，當初還以為是許多民眾同一時間辦理出生登記，中間因此插了其他9個新生兒。