為何雙胞胎「身份證沒連號」？編碼規則曝光　爸媽看呆

▲雙胞胎的身份證字號為何沒連號？原因曝光讓許多爸媽恍然大悟。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲雙胞胎的身份證字號為何沒連號？原因曝光讓許多爸媽恍然大悟。（示意圖，非當事人／取自photoAC）

記者黃韻文/綜合報導

2022-11-19 12:46:42

雙胞胎家長在背兩個小孩的身份證字號時，會比其他家長容易嗎？事實上可能不是「只差1號」這麼簡單。國民身分證字號每人都是10碼，首字是代表各縣市的英文代碼，再加上9個阿拉伯數字組成。有雙胞胎家長納悶，相同戶籍地的小孩一起申請出生登記，為什麼雙胞胎的身分證沒連號？ICU醫師陳志金親解雙胞胎身分證編碼規則，讓不少爸媽恍然大悟，還有民眾大感驚訝：「疑惑了近60年，原來我跟雙胞妹18、27一直有連號。」

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每個人的身分證字號都是10碼，且絕對不會重複。首字都是大寫英文字碼，代表初次登記的戶籍地，第一個數字則是區分性別，男性是1、女性是2，而原先第3碼屬於流水號，但現在已變更為身分碼，用「6、7、8、9」來區別取得國籍的外國人、無戶籍國民、港澳居民、中國地區居民。ICU醫師陳志金在臉書發文，親解雙胞胎身分證為何不連號的祕密，讓眾多雙胞胎及家長恍然大悟。

▲身份證字號編碼有其規則，不如一般人所想像發票連號那麼簡單。（示意圖／取自photoAC）
▲身份證字號編碼有其規則，不如一般人所想像發票連號那麼簡單。（示意圖／取自photoAC）
ICU醫師陳志金特地製圖解釋，點出雙胞胎身分證號碼可能有6種編碼狀況：
📍1、同性別，第9碼不是9
小的末兩碼加總，和大的末兩碼加總，總和會一樣或加10。

📍2、同性別，第9碼是9
小的末兩碼加總，和大的末兩碼加總，總和會少2或少12。

📍3、不同性別，第9碼不是9，先女後男
弟弟末兩碼加總，比姊姊末兩碼加總，總和會少2或加8。

📍4、不同性別，第9碼不是9，先男後女
妹妹末兩碼加總，比哥哥末兩碼加總，總和會加2或少8。

📍5、不同性別，第9碼是9，先女後男
弟弟末兩碼加總，比姊姊末兩碼加總，總和少4或少14。

📍6、不同性別，第9碼是9，先男後女
妹妹末兩碼加總，比哥哥末兩碼加總，總和會少10。

ICU醫師陳志金解釋，身份證字號最後一碼是「驗證碼」，也就是用公式計算出來的檢查碼，目的是用來判斷前述身分證字號是否有錯誤輸入，因此不是流水號，也就不是一般人所想、像發票連號那麼簡單。該文引起不少雙胞胎家庭共鳴：「當時發現雙胞胎身分證沒連號而且還差不少，也有點失望」，還有家長透露，兩個雙胞胎小孩尾數兩碼相差9，當初還以為是許多民眾同一時間辦理出生登記，中間因此插了其他9個新生兒。


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