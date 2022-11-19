陳時中團隊遭質疑「染黑」？黃珊珊：應說清楚背後站著誰
民進黨台北市長候選人陳時中，近日再度遭到爆料，與疑似是柬埔寨角頭、與人蛇集團有關的黑道「威震集團」董事長吳明達同桌吃飯，再加上涉入中泰花園都市更新案的前國策顧問黃承國，也是陳時中的競選團隊成員之一，也被外界質疑陳時中疑似「染黑」。對此台北市長候選人黃珊珊則表示，陳時中應該出面說清楚，未來當上市長以後，是不是會成為這些人的傀儡。
針對國民黨爆料，涉嫌四起槍擊案，甚至還與柬埔寨人蛇集團有關的「威震集團」董事長吳明達，過去曾與桃園市長鄭文燦，以及時任衛福部長陳時中等人同桌吃飯，質疑民進黨與黑道之間的關聯。對此陳時中競辦回應，蔣萬安及團隊幾乎是每日一造謠，陳時中受邀出席「澎湖海文教醫學慈善基金會」慈善春酒晚宴，並不認識吳明達，在現場致詞致意、合照後即離開，質疑惡意抹黑、烏龍爆料。
對此黃珊珊則表示「最簡單的方法就是不要投黑也不要投貪，就全部都投給黃珊珊，這樣比較快吧？」黃珊珊說，重點在於站在陳時中背後的人是誰，他要說清楚他與這些人的關係，「是不是有這樣的人在幫他操盤？而且都站在他的身邊，這個才是大家要去想想。」
黃珊珊直言，如果陳時中未來當了市長，這些人是不是就會變成市長的背後靈？「最重要的是，他是一個別人叫他拍廁所偷窺廣告，他都照做的人，他最後是不是就變成一個傀儡而已？他什麼都會照做。」