聯合國氣候峰會延長　美國特使凱瑞確診COVID-19

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美國國務院發言人史密斯（Whitney Smith）在電子郵件中說：「他已完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗與追加劑，目前症狀輕微。他正透過電話與談判團隊和外國特使合作，以確保COP27取得成功結果。」
凱瑞昨晚與解振華舉行了3小時的閉門會議，當天稍早也曾公開露臉，並與歐洲聯盟（EU）、加拿大與阿拉伯聯合大公國等其他特使會面。
凱瑞昨天出席活動上台發表談話時，一開場就說：「你們從我今天低沉的嗓音就可能知道我感冒了。但我做了採檢，我沒事。」
在過往的聯合國氣候峰會期間，最後幾天的談判都是高官間的一連串面對面會談，之後才會敲定協議。
全球前兩大溫室氣體排放國美國與中國，日前因台海局勢緊張而暫停合作數月後，前幾天恢復攜手因應氣候變遷。
歐盟今天提出的提案令人振奮。歐盟表示，將支持其中最艱難的一個議程項目，即提供資金給因氣候而遭天災蹂躪的國家。但峰會仍有其他癥結點，主辦國埃及表示，預計週末前無法敲定最終協議。
COP27主席蘇克里（Sameh Shoukry）跟記者說：「我仍致力要讓這場會議在明天如期結束，通過一系列獲得共識的決定，這些決定將是全面性、具有野心且平衡的。」（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1111119