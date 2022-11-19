選前黃金週 「學姊」黃瀞瑩號召「擋泥板車隊」掃街拜票
2022年九合一選戰在即，距離投票日僅剩下不到一週的時間。民眾黨台北市議員候選人「學姊」黃瀞瑩，趁著選前最後黃金週，號召了購買「學姐擋泥板」的支持者們一起騎車上街，希望爭取更多選民的支持與認同，黃瀞瑩表示，週末連續兩天，將與「擋泥板車隊」一同掃街，除了爭取更多民眾的支持外，也希望能夠呼籲大家一起出面投下18歲公民權的贊成票？
選戰最後關鍵黃金週，黃瀞瑩昨（18）日下午先是在臉書上號召有購買「學姐擋泥板」的支持者們，能夠一同騎車上路成為拜票車隊的一員，「這場掃街，我們希望可以鼓勵年輕朋友們出門投票，選出你心中最理想的人選，除此之外，更要投下18歲公民權的贊成票！」而今（19）日一共有20輛摩托車一同參與車隊掃街，其中有不少台是購買擋泥板自發性參與的支持者。
而今日的掃街活動，是由民眾黨立法院黨團總召、立委邱臣遠陪同，至於明日的車隊掃街行程，則是由過去黃瀞瑩的同僚、現任北市觀傳局長「大熊」劉奕霆出席，「也希望看到我們時，可以跟我們打聲招呼、揮揮手，你們的每一個支持，都是我前進下去的動力！」黃瀞瑩說，選舉已經接近尾聲，在這最後一哩路，希望到最後大家都可以一起出門投票。