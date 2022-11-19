金馬59／入圍前出車禍！最佳導演《哈勇家》陳潔瑤慶殺豬
第59屆金馬獎頒獎典禮，今（19）日於國父紀念館正式盛大登場，本屆「最佳導演」獎項由導演陳潔瑤所執導的電影《哈勇家》奪得，成功擊敗4位入圍者，柯孟融《咒》、張作驥《夏日天空的那匹紅馬》、鄭保瑞《智齒》、詹京霖《一家子兒咕咕叫》，導演陳潔瑤上台發表得獎感言：「他們都是第一次演戲，在我眼中他們是大明星！」
澳門導演羅卓瑤去年憑藉《花果飄零》獲頒金馬獎最佳導演，卻因為疫情影響沒能前來，這回導演羅卓瑤來台擔任頒獎嘉賓，將本屆金馬獎「最佳導演」大獎頒發給《哈勇家》導演陳潔瑤；導演陳潔瑤上台致詞：「我很想帶小抄，但我都不給演員看劇本，所以我不能拿小抄看台詞，我很榮幸和其他導演一起入圍，我們不是對手不需要靠競爭來爭取創作。」導演陳潔瑤感謝演員們：「他們都是第一次演戲，在我眼中他們是大明星，沒有南山部落我沒辦法完成這部戲，我感謝我自己保持純粹的心。我是一個泰雅族的女性導演，我用電影代替編織，我想告訴部落的小孩，你們也可以。」
《哈勇家》導演陳潔瑤得獎不忘感謝祖靈：「謝謝祖靈賜給我們美好的電影，我會努力繼續做個好的導演！」導演陳潔瑤於後台接受訪時表示：「我剛想到這是我第一座金馬，在這行業20幾年第一座金馬獎就是導演獎，很榮幸！我不給演員看劇本，我不喜歡演戲有流程，我喜歡讓他們自己進入狀態，我喜歡用說故事方式讓他們進入，拍戲之前在演員訓練花費4個月時間，每天都會睡不著一直想劇本。」
被問到是否要殺豬祈福，導演陳潔瑤說：「我爸有問我說殺豬，我可能會殺2隻豬，等下再拿獎要回拍攝地和部落殺豬，感謝他們！」為了穿漂亮禮服現身在金馬獎典禮，導演陳潔瑤本來有克制飲食，但因為入圍前出車禍開刀一切都破功，就連拿金馬獎座都擔心太重拿不動。