金馬59／突接失蹤親人祝賀！影帝黃秋生：天上媽媽知道了
第59屆金馬獎於昨（19）日順利落幕，電影《白日青春》一舉拿下3個獎項，「最佳男主角」黃秋生、「最佳新導演」劉國瑞以及「最佳原著劇本」；典禮結束後黃秋生與劉國瑞導演趕赴慶功宴，榮登影帝的黃秋生喊道：「下一次應該是奧斯卡了！」同時他還透露，失蹤2年的舅舅突然打電話來祝賀，彷彿逝世的媽媽也看見他得獎。
現年61歲的黃秋生，曾經獲得3次金馬獎「最佳男配角」殊榮，這回總算能摘回影帝寶座，黃秋生在慶功宴上分享心情：「我現在還沒有整理我的心情，其實一直過來，我都是在做夢的狀態一直在飄，真的不敢相信，有點像林青霞跟我講話的感覺！」原本預計不會拿獎的黃秋生，完全沒有準備得獎感言，事後他得知自己獲得17位評審一致認同，開心喊道：「真的是神蹟呀！復活了！」獲獎後祝賀訊息如雪片般飛來，黃秋生回了一半的感謝訊息說：「我舅舅失蹤很久，兩年沒有聯絡，我舅舅在美國打電話給我，突然之間我想我媽媽應該知道了。」
黃秋生帶林諾上台受獎時，備受外界讚賞，不過他爆料林諾：「他沒有贏的時候就已經哭了，我一直在安慰他，我說我跟你一樣今天晚上我也沒有，然後我⋯令他失望了！」事後黃秋生對林諾笑說：「未來你就是巴基斯坦的周潤發，周潤發有錢啊！黃秋生沒錢。」拿下影帝寶座之後目前沒有工作，黃秋生表示：「明年會有舞台劇，有機會來台灣表演！」還不諱言提及，奪影帝酬勞往上升是20年前的事情。
影帝黃秋生平時個性不拘小節，卻很在意臉上的老人斑要打雷射，面對自己在電影《白日青春》當中的外型直喊：「我真的老到我自己不敢相信，老道眼睛有一層霧，就像我媽死前的模樣。」難以置信的黃秋生以為有做特效，劉國瑞導演直接回應：「我們沒有這個預算。」
劉國瑞導演首次拍攝劇情長片，就拿下兩座金馬獎：「不敢相信、沒想過！尤其是第一個獎覺得很訝異，現在手機都不太敢打開，有機會可以再跟許鞍華導演見面。」下個月即將結婚的劉國瑞導演，也聽過台灣俗諺「娶妻前、生子後運勢會特別旺盛。」劉國瑞導演笑道：「本來想說兩個拿一個就不錯！」