瘋世足享優惠！預測冠軍送全聯禮券　FIFA紀念款啤酒開搶

▲全聯陪你瘋世足， 實體門市休閒食品飲料85折起，預測冠軍再送200元折價禮券。（圖／全聯提供）
▲全聯陪你瘋世足， 實體門市休閒食品飲料85折起，預測冠軍再送200元折價禮券。（圖／全聯提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-11-19 12:49:22

2022世界盃足球賽於台灣時間11/20~12/18正式開打，四年一度的年度盛事受到關注，各大量販店也推出零食、熟食、啤酒優惠，全聯邀請球迷們一起來預測誰「世」冠軍，再送200元折價券。家樂福近10款獨家進口啤酒上架，還有全台獨家限量「百威FIFA紀念款鋁罐三入禮盒」開搶，除了指定零食買一送一/二件省更多外，「五告厲害炸全雞」重達1.2公斤限時特惠8.7折，還有「美式烤肉雞」、「香烤德國豬腳」陪球迷們徹夜通宵瘋球賽！

我是廣告 請繼續往下閱讀
全聯實體門市推出多款休閒食品、飲料、酒類指定商品全聯價85折起，百事可樂330ml 6入組，上方印有足球明星梅西肖像，值得收藏，至於看世足一定要搭配的啤酒，也有多款優惠商品，像是法國可倫堡1664白啤酒罐裝0.5L 4入組，售價259元；海尼根零酒精330ml 6入售價195元。喝啤酒搭配美味堂滷味也是絕佳選擇，推薦金錢牛肚絲、滷味拼盤、爆汁豆干、秘製鴨翅等，售價45元起。

▲全聯實體門市、線上推出一系列世足相關優惠。（圖／全聯提供）
▲全聯實體門市、線上推出一系列世足相關優惠。（圖／全聯提供）
另外，「PXGo!全聯線上購」11/18~12/1筆消費滿600元可參加抽獎活動，將抽出GOPRO HERO 11 Black 全方位運動攝影機1名。同時，於預購館購買廚房、生活、3C 等指定家電商品，輸入「SALE92」，單筆消費滿1,600元，享結帳92折。全聯小時達全館消費滿千元，輸入「FIFA80」享折扣80元。另有限定時段優惠11/18~12/1於22:00~08:00下單，輸入「FOOTBALL」，即可滿額享全館8折優惠，最高折120元。小時達也歡迎消費者一起預測這屆世足冠軍落誰家，11/18~12/17 活動期間，消費滿500元（每單限預測一個）即可參加活動，只要在訂單備註預測得冠軍的國家名稱，預測成功者可獲得小時達200元折價券一張，最高可獲得3張。 

家樂福11/23起至官方LINE帳號，透過活動機制選擇預測獲勝國家，開始遊戲後可累計分數獲得等同積分的會員紅利點數，成功預測獲勝隊伍，還可再抽家樂福錢包儲值金500元10名。同時推「百威FIFA紀念款鋁罐三入禮盒」，11/18~12/6指定商品享買一送一/二件省更多，這次一口氣新上架超過10款進口零食商品，包含「美國Poptime爆米花/洋芋片」、「薯片先生洋芋片系列」、「歐邁福玉米球」、「韓國OHS魷魚條」；還有國內人氣零食「卡滋爆米花世足限定組」。

熟食區域同樣享有世足期間限定活動，「五告厲害炸全雞」限時特惠8.7折；吃炸的不過癮，家樂福「美式烤肉雞」同步全台量販/超市熱騰騰上架，還有抗漲安心價的「香烤德國豬腳」更是世足派對必備美食。家樂福家速配這次世足開賽前就卯足全力備戰，即日起每週五享單筆最低99元免運，因應世足開賽與黑色星期五優惠加碼延長3天！11/23-11/25同享99元免運優惠。11月要當月累積消費滿3000元，次月就享無限次599元免運費及加贈10,000紅利點數。

▲2022 FIFA世界盃官方贊助啤酒，百威八國鋁瓶禮盒，家樂福限量開賣。（圖／取自《百威啤酒 Budweiser》FB）
▲2022 FIFA世界盃官方贊助啤酒，百威八國鋁瓶禮盒，家樂福限量開賣。（圖／取自《百威啤酒 Budweiser》FB）
▲2022 FIFA世界盃官方贊助啤酒，內含一只百威XFIFA聯名授權鋁杯。（圖／取自《百威啤酒 Budweiser》FB）
▲2022 FIFA世界盃官方贊助啤酒，內含一只百威XFIFA聯名授權鋁杯。（圖／取自《百威啤酒 Budweiser》FB）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

熱血瘋世足！餐酒館「球賽轉播趴」　啤酒499元無限暢飲

好市多黑色星期五備戰！搶購祕訣一次看　盤點歷年爆品

米奇控尖叫！哈根達斯推「迪士尼冰品」　造型火鍋超吸睛

臺虎「居餃屋」開幕！在日式老屋吃餃子配生啤超Chill

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀