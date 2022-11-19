高虹安向馬英九道歉　沈慧虹：面對被壓榨的助理卻卸責

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沈慧虹表示，很可惜，一場選舉把努力勤奮的五星市長，抹黑造謠成貪贓枉法，讓她感到非常不捨，也為市府同仁感到不平。她談及，就像過去明明是他們求才挖角，卻透過名嘴造謠她求官，她循法律途徑提告後，又說是國家機器。
沈慧虹表示，這都是民眾黨一貫的伎倆，沒有證據就抹黑公共建設，企圖利用資訊落差，讓人誤以為有弊案，而產生仇恨感，「難道仇恨就是民眾黨的新政治嗎？」她強調，希望選舉是正面的，不要抹煞願意為城市努力的人。
針對國民黨候選人林耕仁昨日說新竹有八大弊案，甚至更多，沈慧虹表示，一到選舉很多事情都走鐘，若有證據歡迎拿出來、提告，沒有證據的抹黑就是選舉奧步。
沈慧虹指出，林耕仁的說法只是凸顯他擔任議員20幾年，仍然不了解公務行政體系運作的方式與相關法規。新竹市財政並不富裕，每一筆預算都是要撰寫計畫，逐年向中央爭取經費，每一筆預算也都受到合法監督。
針對民眾黨新竹市長候選人高虹安昨為「死亡之握」的說法跟前總統馬英九道歉，沈慧虹表示，這不是高虹安第一次用鄙視、輕視的語言來嘲笑別人，過去她許多爭議，這是她唯一主動道歉。由此看出她的人品，面對比她更有權勢者就很快低頭道歉，面對被她壓榨的助理，就卸責、撇清得振振有詞。
針對竹科創客名人「哈爸」在臉書上公開表態支持沈慧虹，沈慧虹表示，非常謝謝竹科人相挺，建設不分顏色黨派、新竹市民最有感，未來她會持續讓新竹變得更宜居、更適合工作、也讓產業更蓬勃。
沈慧虹表示，倒數7天，她會繼續全市跑透透，希望大家可以支持最認真、最努力的5號沈慧虹。