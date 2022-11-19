游錫堃陪同車掃　林佳龍懇求新北人：別讓8年前遺憾重演

▲林佳龍與游錫堃於板橋車隊掃街，獲得廣大迴響。（圖／林佳龍辦公室提供）
▲林佳龍與游錫堃於板橋車隊掃街，獲得廣大迴響。（圖／林佳龍辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-19 12:54:24

距離投票日僅剩下7日，民進黨新北市長候選人林佳龍今（19）天首度與立法院長游錫堃合體進行車隊掃街。林佳龍說，感謝游錫堃接下來一連3天要陪同車隊掃街，希望大家能夠踴躍投票，不要再讓8年前游錫堃的遺憾重演。林佳龍也承諾，有別於對手可能連任後成為「半年市長」落跑投入總統初選，他當選後絕對做好做滿4年，也會「1任拚4任」追趕實現過去曾參選新北市長的總統蔡英文、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌前三棒的政見。

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▲林佳龍與游錫堃於板橋車隊掃街，獲得廣大迴響。（圖／林佳龍辦公室提供）
▲林佳龍與游錫堃於板橋車隊掃街，獲得廣大迴響。（圖／林佳龍辦公室提供）
來到板橋區進行車隊掃街，沿途受到許多店家與民眾的熱情相迎，不少人從家中出門向戰車上的游錫堃、林佳龍揮手比讚。游錫堃說，學生時期離開宜蘭來到板橋念書、工作，新北可以說是他的第二故鄉，在2014年參選新北市長時也提出許多政見，很可惜過了8年未看到進步。

游錫堃表示，林佳龍過去在美國念書，回到台灣後更在台灣智庫、行政院、台中市有過許多中央及地方歷練，由林來領導新北市，改變以台北市為中心的生態，讓雙北變成「雙蛋黃」，也相信他能夠帶領新北市的進步，讓這座城市脫胎換骨。

對於媒體提及新北市長侯友宜今天到彰化輔選，他的競選影片提到誰來當市長都可以，會不會覺得侯已經無心在新北。林佳龍說，侯友宜想選總統是眾人皆知之事，利用選市長的期間在布局造勢，這對新北市民相當不公平。

林佳龍說，侯友宜包括副市長任內已經在新北市執政12年，如果在選上第4任後半年內就落跑去選總統，這是將新北市民作為他往上爬的權力階梯，不能「呷碗內看碗外」，如果他認為連任後落跑再重新選舉，誰來接棒都延續他的政策，這更是不負責任的說法。

林佳龍說，近幾年縣市評比，新北市的城市競爭力在侯友宜的帶領下卻在走下坡，甚至是6都吊車尾，如果他在連任後半年落跑選總統，那就沒有當選的正當性，也是許多市民認為不需要浪費這一票的原因，因此也有「拒投半年市長」的思考。

林佳龍也承諾當選後一定做好做滿4年，也有新的市政願景，會肩負並落實過去參選新北市長的蔡英文、游錫堃、蘇貞昌前三棒的政見，「1任拚4任」來追趕並實現。

▲林佳龍與游錫堃於板橋車隊掃街，獲得廣大迴響。（圖／林佳龍辦公室提供）
▲林佳龍與游錫堃於板橋車隊掃街，獲得廣大迴響。（圖／林佳龍辦公室提供）
對於昨天推出的競選影片提到「不一定會贏，但請善待新北市民」這句話引起許多震撼，林佳龍回應，大家都知道新北市長選舉對民進黨而言是一場艱困的選戰，他在接受蔡英文與民進黨的徵召，並承擔起責任，這4個多月的時間黨內團結全力以赴也感動許多人，他會全力爭取最好的開票結果。

林佳龍說，許多人反應看了影片都相當有感觸，這也說明了市長應該要先傾聽、以人民的需要做出發，不是只能說「好好做事、依法辦理」，這是沒有溫度的官僚政治，也顯見行政獨裁的威權心態。林說，影片在短短不到一天，估計已經有近10萬人的觀看、上千人分享，他相信「球是圓的」，只有開票的那一刻才會知道最後的勝敗。

媒體提及選前之夜侯市府終於首肯借出新府路，雙方陣營距離不到300公尺，林佳龍說，板橋交通便利，是新北市的中心，因此雙方都希望在板橋舉辦選前之夜，許多人從各地來，也希望讓大家方便來參加。他也強調，國民黨長期「黑箱作業」、「球員兼裁判」佔據板一前廣場，現在提出替代方案過程波折，在區運路與新府路口侯市府才「原則同意」。他提到，區運路過去民進黨也舉辦過選前之夜，也讓人想起8年前游錫堃的選前之夜也是逼到無退路，還被舉牌警告甚至發傳票，接下來無論如何都會將選前之夜造勢活動做好規劃來辦理。

▲林佳龍與游錫堃於板橋車隊掃街，獲得廣大迴響。（圖／林佳龍辦公室提供）
▲林佳龍與游錫堃於板橋車隊掃街，獲得廣大迴響。（圖／林佳龍辦公室提供）

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