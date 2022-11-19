痛斥謝國樑詐騙學歷 蔡適應：違反選罷法、欺騙基隆市民
民進黨基隆市長候選人蔡適應今（19）日在安樂市場掃街，此為他近期第8度造訪安樂市場周邊。蔡適應表示，選戰最後關頭，會用熱情和努力打動每位市民朋友，自己所提出的政見，不管是適大主軸、首都通1200、原住民文化保留、新住民社會關懷、友善寵物公園、兒童早療醫療資源引進等，都是務實可行的，他也會努力來實踐。
有關媒體詢問臉書所指，國民黨基隆市長候選人謝國樑選舉公報欺騙基隆人一事，蔡適應表示，近期大家都收到選舉公報，謝國樑居然在公報學歷欄上寫二信中學，這是明顯的詐騙行為，謝國樑明明在書裡寫著，自己國中沒念完，13歲就被爸媽送到美國，這就是「詐騙學歷」使公務人員登載不實。
蔡適應進一步說，謝國樑又透過父親謝修平，以及校長署名的推薦信，信中說謝國樑是二信中學校友，廣發二信中學校友、家長和社會各界推薦謝國樑自己。那真正二信中學畢業的校友怎麼辦？今年選舉也有很多二信畢業的校友，為何學校不推薦這些校友？反而是二信中學沒有畢業的人被推薦，他覺得匪夷所思。
蔡適應也對今天到基隆的前總統馬英九提問，對於謝國樑學歷欄填寫不實有什麼看法？他說，學歷欄亂寫，根本沒有尊重基隆市民，謝國樑詐騙基隆市民，也詐騙了二信人的感情。