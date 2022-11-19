自喻「細姨仔囝」　王惠美喊話對手：自己生的有呵護嗎？

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盧秀燕批評王惠美的對手黃秀芳沒做事、沒有政績可以講，因此「用罵人的最快！不必被檢驗、不必提出施政成績單」。她指出台中捷運綠線已做好，要延伸到彰化很簡單，「只要行政院點頭就可以做」，王惠美也一直爭取卻不被重視。她希望總統蔡英文今天下午到中部地區來，就向中部人宣佈，台中綠線將延伸到彰化。
王惠美也說，從北部的經驗可以得知，軌道建設必須有雙核心的概念，捷運綠線如果沒有延伸到彰化，單單在台中也經營不下去。她說自己無論當立委或縣長都不分藍綠，縣內重大建設，也逐一到立委辦公室請託，但「捷運綠線延伸彰化被退3遍、二林精密園區躺在中央2年多，（綠委）都不做事，罵我低薪有理嗎？」
王惠美說，黃秀芳罵她是流標王、說大埔截水溝工程是她爭取的，她氣呼呼的問：「兒子是你生的，難道不必好好呵護嗎？知道流標多次，好歹探個頭問是什麼原因，難道只會高高在上，不知物價膨漲、工資高漲、技術遇到困難？妳是這區選出來的立委嗎？有沒想到如何讓彰化的建設更好？」
王惠美接著批評中央偏心，指「大某（大老婆）生的要給比較多，我也沒意見，有人的工程款從3億追加到12億也不要緊。但換成細姨仔（小老婆）生的，葡萄滯銷有人關心嗎？還是得靠企業幫我們完銷。」她說，二林精密園區二階環評送到中央，一點消息都沒有、沒人替彰化發聲，這些作壁上觀的立委，難道不是彰化人一票票選出來的嗎？
侯友宜拜託在場者，打電話向旅新北鄉親催票。他說自己不願看到選舉不斷抹黑、對立衝突，應該找回民國4、5、60年代「大家惦惦做、認真打拚、不講東講西的歲月，找回樸實認真的台灣人精神」，他懷念當年當刑警時衝鋒陷陣、短槍對衝鋒槍，沒防彈衣可以穿的年代，自己寧願冒生命危險，就是想讓台灣更好。他相信只有內部團結，才能不怕外面的困難、真正守護國家。