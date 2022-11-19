柯文哲抹黑新竹 　林智堅貼舊合照、3800字反擊引迴響

▲林智堅貼出過去親自為柯文哲夫婦導覽新竹300城市博覽會的照片，感嘆柯文哲為了高虹安的選情、自己的總統夢抹黑新竹。（圖／翻攝自林智堅臉書）
▲林智堅貼出過去親自為柯文哲夫婦導覽新竹300城市博覽會的照片，感嘆柯文哲為了高虹安的選情、自己的總統夢抹黑新竹。（圖／翻攝自林智堅臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-19 13:21:44

民眾黨新竹市長候選人高虹安爭議連環爆，連帶民眾黨主席、台北市長柯文哲為了「護安」，指稱竹市政府內有「不可告人之事」；對此指控，新竹市長林智堅18日晚間在臉書上以3800字重砲反擊，直言柯文哲「對不起2014年以新政治自稱的自己，也辜負新竹人的期待」。該文短時間吸引1.4萬讚，近千次分享和破千留言，不少網友大讚林智堅是「新竹市有史以來做得最好的市長」、「這樣就對了，被抹黑就要反擊！加油」。

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林智堅在文中指出，從柯文哲對於新竹市所謂「不可告人之事」到高虹安「大秘寶」一說，民眾黨新竹市選舉只剩下仇恨言語的動員，近日海量網路側翼發動，沒有依據對每項公共建設抹黑和造謠，也企圖利用資訊落差，讓人誤以為有弊案，而產生仇恨感。他也呼籲新竹人，面對大秘寶這樣的言論，請用道理說服對方，不要放棄任何一位可能被仇恨蒙蔽雙眼的人。

林智堅提及，過去柯文哲被新竹人視為驕傲，期待柯醫師變柯市長為城市帶來新樣貌，如今柯文哲「為延續自己2024年的總統夢」，高虹安為了成全自家黨主席的大業，開始摧毀他們口中那殘破不堪的新竹。

林智堅以「他們說」的五個標籤，一一回應柯文哲和高虹安造謠。他首先提醒網友，只要查了一下報導，就會看見柯文哲上任近8年來，弊案超越郝市府，任內依貪汙起訴公務員高達108人，多於郝龍斌時代的102人，也讓人疑問「高虹安進到北市府到底實習什麼？」

林智堅再針對工程預算追加、新竹市辦理大型活動與城市美學一一反擊。他提到，新竹市府每年預算規模大約250億，大力建設背後經費多源自於寫計畫跟中央申請，追加預算有時候則是來自民眾需求，如遭攻擊的關埔國小，二期工程其實納入了附近住戶停車的需求，增設地下停車場，他強調，「所有經費都是議會通過合法編列。」

「新竹市辦一次性煙火般的活動，浪費公帑？」林智堅貼出他親自為柯文哲夫婦導覽新竹300城市博覽會的照片，表示柯文哲對城市博覽會也讚譽，「前陣子柯市長甚至帶著高虹安一起來兒藝節參觀，這也暴露了民眾黨的中心思想，哪裡有人潮哪、裡有聲量就往哪邊走。」

林智堅再談及城市美學和公園建設，他分享，當大家都前往國外具有特色的城市觀光時，可以透過建築和設計去思考，台灣城市代表的味道是什麼，公園不只是景觀，還包含上游水源的改善，和周圍鄰里關係的互動。他說，當初交流說得津津有味，談改造城市的初衷，為何到了選舉只剩下「大秘寶」、「不可告人之事」這種選舉語言。

林智堅表示，柯文哲多年的縣市首長滿意度不如意，因為他花太多時間在想2024總統大位，忽略城市長久市民在意的問題，這幾年新竹市府團隊兢兢業業，每次滿意度就像是期中考試般，「只能不斷努力」。

林智堅說，「政治其實不簡單，需要的是處理眾人之事，但仇恨式的言語就像病毒一樣傳播很簡單，也讓新竹人因為分歧撕裂而受傷」，他表示，惡意指控相當廉價，當高虹安面對這麼多證據指控時，民眾黨做的卻是連證據都拿不出的抹黑新竹市，「柯市長身為新竹人，我想真的辜負新竹人的期待。」

此文一出，網友留言正面肯定林智堅對新竹的付出，有人就說「新竹改變真的有感！住在新竹市的我及家人真的感謝」、「小智市長加油！我們會撐著你和虹姐」、「我是台北市民，但是我知道新竹的建設，很多都得到國際認證標章」、「沒錯！過去八年只要住在新竹的人 一定能明顯感受到新竹變的更美更友善 非常謝謝小智市長及市府同仁的用心付出」、「新竹變好，有目共睹」。

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