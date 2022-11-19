快訊／貓熊團團再麻醉！癲癇反覆發作 醫療團隊忍淚放手
台北市立動物園大貓熊「團團」近日病況不穩，今（19）日凌晨1點5分、1點56分及3點54分癲癇再度發作，醫療照管團隊同仁雖為「團團」施打抗癲癇藥物，但「團團」發作的症狀仍持續間歇性地發生，在獸醫師數度補強抗癲癇及鎮定藥物後，直到早上7點3分癲癇症狀才暫歇，而團隊最後共同決定讓「團團」在麻醉中沉睡，不要再繼續痛苦了。
隨著「團團」癲癇發作的密度和頻率明顯增加，醫療照管團隊發現短效型的抗癲癇藥物已無法有效抑制「團團」癲癇發作的狀況，「團團」每一次癲癇發作時，雖然獸醫師都會立即給予抗癲癇藥物可暫時舒緩牠不適的症狀，但「團團」進食量早已降低，隨著癲癇發作的頻率增加，「團團」的生理和精神狀況都每況愈下。
其他重要指標如血液檢查結果，也顯示「團團」的健康情況一直在走下坡，今（19）日早上「團團」好不容易甦醒後，一直趴著休息，顯示身體非常虛弱，更完全無法進食。
面對最不希望「團團」出現的病情惡化趨勢，醫療照管團隊在討論後，決定盡速幫團團進行CT斷層掃描及相關生理指數檢查。根據CT及生理指數研判，「團團」的病況已不可逆，即便想辦法讓牠從深度麻醉中甦醒，「團團」也難再有品質地自主生活，因此，醫療照管團隊在百般不捨的痛苦中，仍共同決定讓「團團」在麻醉中沉睡、不要再繼續痛苦了。（編輯：張嘉哲）