T1／老「魔獸」粉齊聚漢堡館外 因他來台而更關注T1比賽
「魔獸」霍華德(Dwight Howard)將在今(19)日於國立體育大學體育館(漢堡館)代表桃園雲豹出戰T1例行賽，對手將是新北中信特攻，賽前大批球迷塞爆體育館門外，不少觀眾都是他的資深球迷。
「我從他魔術時期開始看，當年在明星賽上看到他穿超人的服裝驚天一灌，成為他的球迷，算是蠻早就開始看他的比賽了。」23歲的呂先生，這次帶著女友一起來看，做為老球迷他感性地說：「當然很開心，但一方面也覺得可惜，因為上賽季他還站穩替補，結果這一季就來台灣了，覺得他的生涯值得更好的結尾。」
而身穿「魔術12號」球衣的劉先生則表示，自己以前是打4、5號，所以那時特別鍾情於破壞力十足的霍華德，「2009年他和LeBron James在東區爭雄，真的沒想到他最後會來台灣打球，聽到時蠻興奮的。他的到來多少會讓我更關注T1聯盟。」
而結伴一起來的羅先生和陳先生，則是說自己過去都是看PLG更多，但因為霍華德，所以這次特地來雲豹主場看比賽。當被問到以後是否會看多的關注T1時，他們直言，「不會，這次就是專門為魔獸來的。」
霍華德上一季在NBA打了62場比賽，場均可獲得16.2分鐘，可以得到6.2分5.9籃板，命中率61.2%。今年夏天他成為自由球員，但沒有獲得NBA球隊青睞，最終決定來到海外的台灣打球。
在今天的出賽名單中，雲豹本土球員有鄭瑋、陳建銘、盧捷閔、羅振鋒、蔡揚名、高士杰、曾品富、劉元凱、黃奕勝；洋將有戴維斯、威廉斯、霍華德。
中信方面，本土球員有阿巴西、林秉聖、魏嘉豪、李學林、謝亞軒、周承睿、譚傑龍(205公分)、林韋翰、劉韋辰、曾文鼎(204公分)；洋將為艾德(208公分)、克利斯(208公分)、朱利(203公分)。