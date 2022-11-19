好好、做事、豐厚3短片 侯友宜競選廣告訴求正向力量
尋求連任的新北市長侯友宜，在黃金週最後倒數時刻全力衝刺選戰，選舉辦公室今日（19）日公布主題分別為「做事篇」、「好好篇」、「豐厚篇」的3支30秒的選舉短片，內容沒有看到侯友宜本人，強調是以實際政績說服選民，不以攻擊他人、無望方式進行宣傳，持續堅定以正向力量，打贏選戰。
「有時候你必須要得罪人，我現在在做事，不可能不得罪人」。選舉辦公室發言人王敏旭表示，侯友宜在「做事篇」的影片僅有3句台詞，以鏗鏘有力方式，直接表達市長完成過去50年無法推動的塭仔圳，並以空拍的視角展現成果。
王敏旭說到，「好好篇」則是闡述推動公共托育中心的成果；新北市在今年底將有120家公共托育中心，數量遠超過其他五都總和，為的是讓年輕人來到新北，結婚生子後可以真正的減輕負擔。
王敏旭表示，豐厚篇的鏡頭視角，實際進入到新北公托、特色市場、托老中心場域，把真實狀況告訴所有人，並讓民眾知道，只要有好的政策作為基礎，未來的新北市就能在好的基礎上持續發展。
侯友宜在影片中則是透過旁白強調，只要有好的政策作基礎，未來的新北市就能在好的基礎上持續發展，發展為北台灣中心，成為國際大城市。