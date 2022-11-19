選戰黃金週候選人搶票紛告急 王威元推看施政成績單搶票
九合一選舉進入倒數計時，新北市三重、蘆洲「15搶9」緊繃激烈，其中11人已打出「當選邊緣」告急牌，令民眾看得霧煞煞，其中 3位新人來頭不小，有行政歷練與政黨奧援，加上時代力量、民眾黨、新黨來勢洶洶，其中爭取連任的新北市議員王威元，提醒選民投票前首先要看施政成績單，讓會做事的人前進議會。
王威元表示，選民投票應回歸選舉本質，也就是「選賢與能」，不用考慮出身也不看背景，端看候選人以往政績，慎選值得「信賴」的候選人，還有可以打聽其風評，觀察最貼近自己生活的候選人，彼此想法會較相近，未來也會配合爭取更多民眾在意的政策與建設。
王威元進一步說到，「政績會說話！」表示自己從基層里長做起，早在政府全面安裝冷氣之前，擔任市議員任期內就率先爭取包括三光國小、光興國小、正義國小、厚德國小、五華國小等學校裝冷氣；另外也推動原本地圖空白的疏洪道，變成享譽全國的「熊猴森樂園」，去年又加碼爭取海世界水樂園， 4年任期增加公托、加碼青年租金、改善人行道以及推動全國首創老屋換居計畫，腳步未曾停歇。
王威元強調，希望在選戰最後關頭，用這4年好好做事的成績單，在長期綠大於藍的三蘆選區，突破困境繼續連任，期待選民用選票留住一個會做事的議員，讓改變的力量可以延續下去。