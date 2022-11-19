內湖好市多「黑色購物節」登場！警公布實施7天交通管制

我是廣告 請繼續往下閱讀
(一)北起民權東路六段（含）、東至舊宗路一段（含）、南沿新湖三路（含）、西迄民善街（含）；前揭範圍內之道路視狀況作必要之彈性管制。
(二)111年11月21日至11月27日，每日7至22時。
二、交通疏導管制措施：
(一)平日實施時段性禁止左轉措施：
1、舊宗路與民權東路六段口，平日1730-1930時禁止左轉(東轉南)。
2、舊宗路與民權東路六段口，平日17-19時禁止左轉(北轉東)。
(二)假日實施時段性禁止左轉措施：
1、舊宗路與新湖三路口，假日12-20時禁止左轉(北轉東)。
2、舊宗路與民權東路六段口，假日13-17時禁止左轉(北轉東)。
三、活動期間易壅塞時段及路段:
(一)時段：8至11時、14至16時及17至19時。
(二)路段：
1、舊宗路一段(民權東路六段至新湖三路段)。
2、新湖三路(民權東路六段至民善街段)。
3、民善街(新湖三路至民權東路六段)。
4、民權東路六段(民善街至舊宗路一段)。
內湖分局也提醒，活動期間周邊道路車流量大，請儘量搭乘大眾運輸工具前往賣場，如自行開車前往者，請避開管制路段並遵循現場員警、義交人員指揮，如遇賣場停車場滿場時，切勿於停車場入口道路處臨停候位，以避免影響行車秩序。內湖分局將派員加強賣場周邊道路交通疏導並針對違規停車予以舉發、驅離、拖吊。