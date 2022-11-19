貓熊團團下午1：48過世！柯文哲發聲悼：不再繼續痛苦了
臺北市立動物園大貓熊「團團」近日病況不穩，團隊最後共同決定讓「團團」在麻醉中沉睡，不要再繼續痛苦了。園方也證實，大貓熊「團團」在下午1時48分心跳停止，確定離世。對此，台北市長柯文哲在臉書上發文哀悼：「不會再繼續痛苦了」。
大貓熊團團近日癲癇多次發作，醫療照管團隊同仁雖為其施打抗癲癇藥物，但症狀仍持續間歇性地發生，在獸醫師數度補強抗癲癇及鎮定藥物後，直到早上7點3分癲癇症狀才暫歇，而團隊最後共同決定讓團團在麻醉中沉睡，園方也證實，大貓熊團團在下午1時48分心跳停止，確定離世。
柯文哲對此在臉書沉痛發文，說明大貓熊團團從前天開始出現多次癲癇，病情持續惡化。醫療照管團隊在討論後，決定盡速幫團團進行CT斷層掃描及相關生理指數檢查。根據CT及生理指數研判，團團的病況已經不可逆，即使再加強藥物，牠也無法再有品質地自主生活。
柯文哲說明，醫療照管團隊在百般不捨的痛苦中，共同決定讓團團在麻醉中沉睡。「下午1:48分，團團心跳停止，不會再繼續痛苦了」，並向團團致謝「謝謝團團十多年陪著許多台灣人的成長、歡笑，台北市立動物園因為你更豐富美好，我們的記憶也是。團團再見」。（編輯：李惠婷）