健保署推動虛擬健保卡　奇美體系全科門診通用

中央健康保險署推動健保卡數位化，健保署南區業務組與深耕台南地區的奇美醫療體系共同合作，自11月24日首辦「虛擬健保卡兒科示範門診」，使西醫、中醫全科門診均可受理虛擬健保卡看診，另外，未帶實體健保卡的民眾，可於門、急診就醫後可於人工批價櫃檯使用虛擬健保卡補卡。
健保署南區業務組表示，虛擬健保卡並無限制參與院所層級，院所可應用於各場域如臨櫃門診、交付調劑、轉代檢及排檢等就醫流），奇美體系將虛擬健保卡應用在跨場域的就醫流程，並結合了奇醫管家[email protected]及醫指付，希望縮短從預約掛號、看診、批價、領藥的過程，讓民眾有感更便捷的就醫流程。為推廣民眾嘗試以虛擬健保卡完成門診就醫，該體系特別準備超商商品卡，供成功體驗者可至服務台兌換。
健保署也說明，奇美醫療體系自11月24日首辦「虛擬健保卡兒科示範門診」，率先部署免掃描器即可受理虛擬健保卡程式，使西醫、中醫全科門診均可受理虛擬健保卡看診，讓民眾至該體系醫院門診就醫前，免去詢問可受理虛擬健保卡科別；另外，未帶實體健保卡的民眾，於門、急診就醫後可於人工批價櫃檯使用虛擬健保卡補卡，免去日後返院補刷實體健保卡的麻煩。
健保署表示，民眾只要透過手機下載健保快易通App，並完成申請虛擬健保卡，看診流程就更順暢、便利。健保署南區業務組林純美組長也說，為協助民眾透過手機申請虛擬健保卡，南區業務組於週一至週五安排數名同仁於奇美各院門診區以走動式服務，迄今已協助逾千名民眾，歡迎大家多加利用。