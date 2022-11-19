金馬59／部落狂歡放煙火！74歲林詹珍妹獲「最佳女配角」

▲金馬獎「最佳女配角」由素人演員林詹珍妹獲得。（圖／NOWnews攝影中心）
▲金馬獎「最佳女配角」由素人演員林詹珍妹獲得。（圖／NOWnews攝影中心）

記者黃雅琪/台北報導

2022-11-19 21:11:222022-11-19 21:52:14

第59屆金馬獎頒獎典禮，今（19）日於國父紀念館正式盛大登場，本屆「最佳女配角」由演出電影《哈勇家》的素人演員林詹珍妹獲得，成功擊敗其他4位入圍者《一家子兒咕咕叫》楊麗音、《一家子兒咕咕叫》李夢苡樺、《罪後真相》方郁婷、《緣路山旮旯》余香凝。

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憑藉著電影《燈火闌珊》入圍影后獎項的張艾嘉，同時也是今晚典禮的頒獎嘉賓，張艾嘉將「最佳女配角」獎項頒發給林詹珍妹，高齡74歲的素人演員林詹珍妹，首次演出電影《哈勇家》演技真摯動人，榮獲金馬獎「最佳女配角」獎項，林詹珍妹在台上發表感言：「沒有想到我能站在這裡，那麼老了還能站在這裡，我很感謝大家，感謝劇組的一家人，感謝原住民。」

▲高齡74歲的林詹珍妹，首次演電影就奪下金馬獎「最佳女配角」。（圖／NOWnews攝影中心）
▲高齡74歲的林詹珍妹，首次演電影就奪下金馬獎「最佳女配角」。（圖／NOWnews攝影中心）
林詹珍妹於後來媒體訪問區受訪表示：「我沒有想到會得獎，因為我那麼老，很怕上台！今天很感謝評審委員們肯定老人家，年紀那麼大還肯定我這個獎，感謝大家、評審委員還有工作人員，拍攝時很冷，大家都冷到發抖，感謝導演讓我自己發揮，每次拍攝我自己很感動，大家就像一家人一樣，聚在一起拍攝。」得獎後的林詹珍妹說：「我還是做我自己，有適合我的角色有能力的話會再出演，聽到得獎當下『嚇死我！』」部落親人在環山部落放煙火，慶祝林詹珍妹獲獎：「回家後不會特別慶祝，看小孩子決定！」為了參加金馬盛會，林詹珍妹從中午12點開始妝髮到下午4點，她坦言：「參加金馬獎之前沒有隆重打扮過。他們叫我先寫得獎感言草稿，我完全沒有準備。」

▲林詹珍妹盛裝打扮出席金馬獎。（圖／NOWnews攝影中心）
▲林詹珍妹盛裝打扮出席金馬獎。（圖／NOWnews攝影中心）
昨日金馬獎舉辦酒會活動，林詹珍妹有和同是入圍者的演員楊麗英互相祝賀得獎。被問到當初為什麼演出《哈勇家》，林詹珍妹說道：「3年前，導演到我家裡來我剛從果園回來，導演問我要不要拍戲，那時我73歲想說這麼老拍什麼戲，後來抱著試試看的心情去拍，到台北面試，有很多跟我同年紀的人一起面試。」兩年前到南山拍攝時大家都不認識，從各個地方聚在一起，林詹珍妹笑說：「片中裡面的老公我也不認識！大家在一起很親切像家人，也許是因為原住民個性的關係。」

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