金馬59／部落狂歡放煙火！74歲林詹珍妹獲「最佳女配角」

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林詹珍妹於後來媒體訪問區受訪表示：「我沒有想到會得獎，因為我那麼老，很怕上台！今天很感謝評審委員們肯定老人家，年紀那麼大還肯定我這個獎，感謝大家、評審委員還有工作人員，拍攝時很冷，大家都冷到發抖，感謝導演讓我自己發揮，每次拍攝我自己很感動，大家就像一家人一樣，聚在一起拍攝。」得獎後的林詹珍妹說：「我還是做我自己，有適合我的角色有能力的話會再出演，聽到得獎當下『嚇死我！』」部落親人在環山部落放煙火，慶祝林詹珍妹獲獎：「回家後不會特別慶祝，看小孩子決定！」為了參加金馬盛會，林詹珍妹從中午12點開始妝髮到下午4點，她坦言：「參加金馬獎之前沒有隆重打扮過。他們叫我先寫得獎感言草稿，我完全沒有準備。」
昨日金馬獎舉辦酒會活動，林詹珍妹有和同是入圍者的演員楊麗英互相祝賀得獎。被問到當初為什麼演出《哈勇家》，林詹珍妹說道：「3年前，導演到我家裡來我剛從果園回來，導演問我要不要拍戲，那時我73歲想說這麼老拍什麼戲，後來抱著試試看的心情去拍，到台北面試，有很多跟我同年紀的人一起面試。」兩年前到南山拍攝時大家都不認識，從各個地方聚在一起，林詹珍妹笑說：「片中裡面的老公我也不認識！大家在一起很親切像家人，也許是因為原住民個性的關係。」