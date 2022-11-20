金馬59／7大獎以1票險勝！影后張艾嘉「角色吃進去」獲讚

我是廣告 請繼續往下閱讀
死亡之組「最佳紀錄長片」有通過翻案決議，超過12位評審同意重新討論表決，整體討論時間超過50分鐘，結果依舊是《九槍》獲得9票，打敗《塵默呼吸》8票。今年沒有壓倒性獲獎的作品，反而是每部作品都有各自優點，像是在《智齒》與《咒》都可以看到類型上的突破。最佳劇情片《一家子兒咕咕叫》，評審認為很寫實卻不刻意提供氾濫的正能量，反而大膽踢爆，將人跟自然和動物連結在一起，造成反差跟對比，令人看見在創造上面的企圖心。
「最佳導演」獎項，評審們在《哈勇家》、《智齒》、《一家子兒咕咕叫》3部作品上討論，評審認為《哈勇家》在資源有限狀況下能有準確觀察力，在情感上呈現很自然，從選角到演員的調度上都能看到導演實力，最終陳潔瑤成為第五位榮獲金馬獎「最佳導演」的女性導演。「最佳男主角」評審在討論時有提到張孝全在《罪後真相》裡頭表現很成熟，最後黃秋生在《白日青春》裡扮演的角色，評審一開始覺得表演看起來很沒力，再回頭分析才發現他的角色在身體上有狀況，一開始沒有強烈凸顯，在計程車裡頭的極小空間表演，評審覺得黃秋生表演上已經到了非常驚人很放鬆的表演狀態，留白的很適當。
「最佳女主角」張艾嘉在《燈火闌珊》的表演能夠呈現不同時間的變化，認為她已經將整個角色「吃進去了！」與自己完美融合。「最佳男配角」《黑的教育》朱軒洋，票數在一開始就領先其他入圍者，經過討論評審認為朱軒洋的表演是帶領電影進入黑暗的關鍵，存在感非常強大，朱軒洋的表演帶領劇情反轉表演，最後可以看見他帶出氣場弱勢的一面，展現層次分明的演技。「最佳女配角」林詹珍妹與楊麗音競爭，楊麗音每次哭泣都有所差異，利用反差和沈默表達心死；評審認為林詹珍妹表現渾然天成，在片中成為定心丸，9票對上8票獲勝。「最佳新導演」柯震東與孔慶輝和劉國瑞競爭激烈，評審稱讚柯震東幫助演員調度有能力，在幾次反轉劇情都能看出實力，孔慶輝在有限空間內帶動觀眾，劉國瑞勝出原因為，在架構及全面度很完整，處理演員的部分也不遜色，將職業演員與素人演員完美融合，在預算有限之下做得非常成熟。