陳時中被質疑炒房 蔣萬安：說清楚就不用擔心被外界質疑
媒體報導指陳民進黨候選人時中要出售在高雄的豪宅，獲利恐達千萬被質疑炒房；陳時中陣營則反控蔣萬安大姊才是真炒房。國民黨北市長候選人蔣萬安受訪今（19）日回擊，陳時中說財產處分如果是合法的獲利，應該自己說清楚，就不用擔心被外界質疑。但是民進黨被外界質疑就開始來牽扯、攻擊他的家人，變成固定的SOP，這已經變成民進黨惡質選舉操作的方式，今年更是變本加厲。
衛福部長薛瑞元18日晚間在廟口開講時，強調陳時中的仇恨值高是因為擋了疫苗掮客的財路。蔣萬安則是質疑，到底是誰一路護航高端的EUA審查，到現在得不到國際的認證，而施打高端的民眾到日本還要再重新打3劑國際疫苗，甚至前不久還有100多萬劑的高端疫苗被銷毀，陳時中浪費公帑，才是造成民眾討厭他的真正原因。
媒體也問到藍營內部傳出要支持者拒領18歲公民權選票，蔣萬安說，表達各自不同意見是民主社會可貴之處，他支持18歲公民權的立場堅定，不僅在立法院提案支持，也參與街頭宣講，希望年輕人能共同參與決定國家的未來。
最後，蔣萬安也提到大熊貓團團過世，團團其實來台灣多年了，已經是台北市動物園的招牌明星，也是大家共同的回憶，團團離開讓大家不捨。