罹阿茲海默症機率高！「雷神」克里斯漢斯沃宣布暫時息影
飾演漫威英雄「雷神索爾」紅遍全球的好萊塢巨星克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），日前竟透露身體有高機率罹患阿茲海默症，這讓他非常震驚，決定暫時停工休息一陣子，好好地陪伴家人，至於何時復出仍是未知數。
據外媒綜合報導，克里斯漢斯沃在紀錄片《Limitless》中坦言，他在健檢時被診斷出有阿茲海默症的基因傾向（genetic predisposition），在他身上總共有2個「ApoE4基因」，分別來自父母的遺傳，代表他罹患阿茲海默症的機率，是正常人的8~10倍。另外，研究也指出，大約每4人就會有1人有一個ApoE4基因，但擁有2個ApoE4基因的人，僅有2%到3%。
這對非常疼愛家人的克里斯漢斯沃來說非常震驚，因此，他決定等到手上的工作結束後，放自己一個長假，好好地陪伴家人，等同於對外宣布暫時息影。不過，克里斯漢斯沃也強調，這項決定不代表他會放棄演藝工作，但的確會對未來有所影響。
據了解，《Limitless》的製作單位曾建議要刪除這項對話，但卻被克里斯漢斯沃拒絕，因為他希望藉由自身經歷，來鼓勵其他擁有相同背景的人，告訴他們要勇敢面對。（編輯：詹鎰睿）