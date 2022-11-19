謝金燕曬劉德華金馬合影！當「華嫂」夢碎 喊話：不放棄
47歲「電音女王」謝金燕對港星劉德華相當崇拜，2018年曾在金馬頒獎典禮告白男神，表達想要共演電影的意願，讓劉德華受寵若驚，立刻起立致敬，成為收視亮點，事後她透露2021年本來有機會圓夢，可惜疫情攪局，電影計畫破局，讓謝金燕當「華嫂」夢碎，今（19）日適逢金馬獎頒獎典禮，謝金燕在社群平台曬出兩人合影，感嘆也太巧合，更放話「我的字典裡沒有放棄」！
謝金燕當年在頒獎台上笑稱，電影生涯的巔峰是1991年的《新七龍珠》，隨即出了嚴重車禍，因為身體因素，無法負荷拍戲工作，直到2018年復出拍了《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》，並當眾向劉德華告白，希望有天能共演男女主角。謝金燕在典禮空檔興奮找偶像合影，穿著超火辣白色禮服，站在西裝畢挺的華仔身邊，相當登對。
她發文表示，「今天金馬59不小心找到這張照片，也太巧，金馬55典禮上跟華仔的合照，這張合照藏在我手機裡整整四年，唯一的一張」，更哀怨說再等4年都幾歲了，「疫情就廢了三年，而永不放棄的謝金燕，依舊朝著夢想前進，但都沒累積電影作品，是要怎麼離夢想更近呢？」網友趕緊安慰她快去演電影，她笑回「好！我先去賣房子」。