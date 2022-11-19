還會有新貓熊？團團離世慟 園方曝圓仔、圓寶繁殖計畫
台北市立動物園大貓熊家族中的「團團」，於今（19）日凌晨開始癲癇持續發作，最終醫療團隊最後共同決定讓「團團」在麻醉中沉睡，讓民眾相當不捨，動物園也透露將會整理出團團從小到大的回憶錄，讓粉絲可以發表想念、想法。至於外界相當關心的是否有新貓熊來台？圓仔圓寶的繁殖計畫？動物園也回應，會保存團團的相關病例，以便後續貓熊照護，至於圓仔圓寶配對計畫，也會持續向大貓熊繁育技術委員會積極爭取，並且透過與陸方積極交流，提升貓熊照護、培育專業性。
團團離世後，是否會有新的貓熊來台引發各界關注，台北動物園表示，有先保存好團團的相關病例，以利提升貓熊照護的相關技術；至於圓仔、圓寶的繁殖狀況，都有再跟陸方持續溝通，大貓熊的族群管理，是每年會透過大貓熊繁育技術委員會針對配對個體去做建議，動物園也有為圓仔爭取、配對的機會，積極促成。
而貓熊配對係數也會因為團團過世，家族成員減少一位而改變數值，對台北動物園來說，面對與國際合作的物種包預計畫，最重要的就是拿出專業度，以及公開透明交換意見，提升信賴才能推動後續計畫。目前台灣和大陸在貓熊照護有密切合作，也會持續提高各方專業度，透過專業的照護能力，讓圓仔圓寶配對的可能性增加。
至於團團離世的遺憾消息，台北市立動物園發言人曹先紹表示，對於不少台灣民眾來說，在成長過程中因為團團圓圓的到來，增加生活上的快樂以及慰藉，後續會整理貓熊家族、團團從小到大的回憶錄，讓關心牠們的粉絲可以發表自己的不捨、想念。