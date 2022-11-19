柯文哲有意延攬入民眾黨 王世堅：不會去詐騙集團當車手
身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，昨（18）日晚間與無黨籍台北市長候選人黃珊珊進行直播時，表示「頭號柯黑」民進黨台北市議員王世堅，近來被黨內派系打得很慘，「王世堅在民進黨的日子也不久了，他這樣搞下去，民進黨一定會把他幹掉。」而被問到是否延攬王世堅加入民眾黨？柯文哲則表示「可以」。不過對此王世堅並不買帳，表示對柯文哲的好意敬謝不敏，「我不可能去當車手」。
柯文哲在昨日的直播上表示，王世堅待在民進黨的日子也不久了，「他這樣搞下去，民進黨一定會把他幹掉。」柯文哲更提及，王世堅就像高嘉瑜一樣，都是被派系整的，他要早一點棄暗投明。而面對主持人朱凱翔追問「是否會延攬王世堅加入民眾黨？」柯文哲也直言「可以」。
對此王世堅今（19）日下午也特地出面接受媒體訪問，並表示「對柯文哲的好意敬謝不敏，但我不會去詐騙集團當車手。」王世堅說，雖然他覺得柯文哲是出自於善意，但他認為柯文哲就是騙子，創立台灣民眾黨這個詐騙集團，而自己不可能去當詐騙集團的車手。
不過話鋒一轉，王世堅則將矛頭對準網路上的側翼粉專，直指網軍奉背後派系老闆的命令，這幾天一直在網路上張貼一些配票的圖說帶風向，「你就弄吧，我很清楚他們在幹什麼，這些側翼網軍，有種就叫你們老闆出來面對。」
王世堅直言，側翼網軍躲在黑暗處，可以沒有朋友，有老闆給你鈔票就好，「不過這些側翼網軍要想想，難道改天你要對你小孩說，『你爸爸以前做網軍』，是這樣嗎？真的很丟臉。」