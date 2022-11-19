台灣之光 紅崴科技集團獲韓國首爾國際發明展大會首獎

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近年來紅崴科技更跨足到信息能量子醫學的領域，開發全方位科學養生保健產品，本次參賽獲得大會最大奬首獎的產品「紅崴信息能石墨烯2.0量子濾水壺」，採用獨家專利設計的松果體造型濾芯（設計第D221334號），無須插電，能輕鬆過濾飲用各種不同功能的信息能好水；榮獲銀牌的LiZi亮子紗信息能多用途護頸神柱則內含具遠紅外線之能量的石墨烯乳膠製成，搭配透氣舒適的獨特LiZi亮子紗，辦公、出差、開車時都能獲得良好的休息時光。最後是紅崴特別展出並榮獲金牌的獨家新品──紅崴LiZi亮子紗信息能石墨烯專用助眠按摩襪，一雙按摩襪有10個安神舒眠的信息能石墨烯穴位按摩半圓球點，分別對應於足部各個有效穴位，能夠釋放安神舒眠信息能提升睡眠品質。
紅崴科技集團總經理謝宗憲表示，此次獲獎的「紅崴信息能」量子科技產品開始在國際間嶄露頭角，代表紅崴將持續把「紅崴信息能」品牌與創新科技的養生保健聖品推廣至全世界。目前紅崴科技集團於國內擁有台南總部、台北、新北、新竹、台中、雲林、高雄7家服務中心，國外的事業觸角已延伸至美國、東南亞……等地，全球共擁有超過40萬以上的愛用者。紅崴 表示，的健康向前邁進為使命，持續研發新產品，提升品質功效，將台灣量子信息能科技的軟實力，發揚至全世界，造福人群。