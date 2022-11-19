T1／阿巴西半場狂砍33分　霍華德表現全面繳出11分7板5助

「魔獸」霍華德(Dwight Howard)在今(19)日代表桃園雲豹首次出賽，對手是新北中信特攻，半場打完他拿到11分7籃板5助攻，阿巴西拿到33分，客隊以72:51領先。 我是廣告 請繼續往下閱讀 霍華德上一季在NBA打了62場比賽，場均出賽16.2分鐘，可以得到6.2分5.9籃板，命中率61.2%。今年夏天他成為自由球員，但沒有獲得NBA球隊青睞，最終決定來到海外的台灣打球。此役一開打霍華德被中信包夾，但他不強打，多次助攻給隊友命中外線，他自己也靠著上籃打進在台灣職籃的第一球，中信在阿巴西單節18分的帶領下，以40:28領先。次節霍華德在節中上場，他也慢慢找到進攻節奏，先靠著勾射拿2分，接著又連續2次在籃下完成三分打。不過雲豹防守出現很大問題，接連讓對手得到空檔取分，分數也被瞬間拉開。半場阿巴西火力全開，個人拿到了33分，過去聯盟記錄是由他自己保持的38分。魔獸拿到11分7籃板5助攻2阻攻，威廉斯攻下19分。T1／霍華德面對曾文鼎打進台籃首球 單節送出2次阻攻T1／霍華德賽前練球就歡聲雷動 球迷搶第一排拍照T1／中信由克力斯主守霍華德 3、4人車輪戰犧牲打T1／老「魔獸」粉齊聚漢堡館外 因他來台而更關注T1比賽