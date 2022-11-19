譏王惠美「拿香跟拜」　蔡英文：有的黨就是少做少錯

▲蔡英文今到彰化為民進黨縣長候選人黃秀芳站台。（圖／黃秀芳競總提供，2022.11.19）
▲蔡英文今到彰化為民進黨縣長候選人黃秀芳站台。（圖／黃秀芳競總提供，2022.11.19）

記者顏幸如／彰化報導

2022-11-19 17:30:42

總統蔡英文下午到彰化，為民進黨縣長候選人黃秀芳站台，她搬出台灣年均GDP（國內生產毛額）今年可能超過韓國的政績，強調經濟成長不是靠低工資，暗諷彰化被經營成低薪縣。蔡英文強調黃秀芳是勇於任事的人，很多事「不會拖到選舉才做」，對於縣長王惠美改口表示願恢復前朝的「369敬老禮金」，蔡英文形容是「拿香跟拜」。

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藍綠彰化縣長候選人今天（19日）先後到和美鎮造勢，上午台中市長盧秀燕為王惠美助講時，預告「總統又要來罵我們了」，她說若蔡英文來一次就帶來一次建設，自己和彰化縣長王惠美願意忍耐讓她罵。

▲蔡英文到彰化助講，受到支持者歡迎。（圖／黃秀芳競總提供，2022.11.19）
▲蔡英文到彰化助講，受到支持者歡迎。（圖／黃秀芳競總提供，2022.11.19）
下午蔡英文先到員林受賢宮參拜，她向在場民眾表示，台灣經濟一直在成長，台灣今年的年均GDP預測將超越韓國，政府站在企業後面相挺，基本工資一直在漲。蔡英文說，台灣的崛起不是靠低工資，是靠人才與技術基礎，才能踫到疫情衝擊，經濟還是逆勢成長。

蔡英文說，地方政府要有計劃、有快速執行的能力，才跟得上國家的實力，很可惜「這不是過去4年彰化縣的情況」，她上午參加世界彰化同鄉會，發現有很多彰化人在外面。她感嘆產業若做起來，在地的年輕人就不必出外，台灣有7成離岸風電風場設在彰化外海，產值很高，彰化縣有成為風光大縣的本錢，若黃秀芳能當選，定能建設彰化成為台灣的綠能首都。

上午盧秀燕指林佳龍和魏明谷不爭取和美大橋、王惠美抱怨中央不支持彰化地方建設，形容自己像「細姨生的」。蔡英文在和美造勢大會上說，中央有前瞻基礎建設經費，只要能解決鄉親問題，都會支持縣府計劃。和美大橋是前縣長魏明谷時期就爭取的前瞻建設，但與和美運動館一樣，都拖到最近才動工。她強調黃秀芳是基層出身、把鄉親的事當成自己的事，不會把事情拖到選舉前才來做。

▲蔡英文指有些政黨「少做少錯不做不錯」，導致建設停滯。（圖／黃秀芳競總提供，2022.11.19）
▲蔡英文指有些政黨「少做少錯不做不錯」，導致建設停滯。（圖／黃秀芳競總提供，2022.11.19）
蔡英文繼續批評，魏明谷推動「369敬老禮金」照顧老人，換了縣長就停擺了，黃秀芳主張恢復，縣府後來才「拿香跟拜」改變政策。她說「有的黨少做少錯不做不錯」，但黃秀芳不是這樣的人，既然現任不做事，就換黨做、換有責任感的黃秀芳來做。

黃秀芳說這4年來，很多重大建設看不到進展，魏明谷任內爭取的和美大橋、大埔排水，臨到選舉才開工或發包。前幾天看到新聞，有廠商批評彰化行政效率太低、要轉移到台中，她非常憂心，彰化必須有重大建設才能大步向前行，需要有魄力的人來執政，不能再停4年。

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