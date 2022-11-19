連衝3場挺鄭運鵬　蘇貞昌鞠躬：他有能力接棒鄭文燦

▲蘇貞昌一日連衝3場輔選鄭運鵬，背書鄭運鵬會是優秀的桃園市長。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲蘇貞昌一日連衝3場輔選鄭運鵬，背書鄭運鵬會是優秀的桃園市長。（圖／鄭運鵬辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-19 17:28:02

選前黃金周，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（19）日合體行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦，前往桃園蓮華寺與八德元聖宮舉辦「廟口開講」，下午3人再前往鶯歌與新北市長候選人林佳龍造勢，展現團結拚勝選的氣勢。鄭運鵬說，選對人會做事，可以改變一座城市，總統蔡英文和蘇貞昌會做事，才讓台灣逐步走出疫情的陰霾，鄭文燦當選後推出許多政策，為桃園帶來無聲的改變，未來當選市長後他將延續台灣隊優良的傳統，不只建設做得大，照顧也會做得細，化身遮雨棚成為所有桃園市民的靠山。

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▲蘇貞昌一日連衝三場輔選鄭運鵬，背書鄭運鵬會是優秀的桃園市長。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲蘇貞昌一日連衝三場輔選鄭運鵬，背書鄭運鵬會是優秀的桃園市長。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
鄭運鵬說，鄭文燦當選後延宕已久的機場捷運通車，鐵路地下化和捷運都在如火如荼的施工，許多河川整治後成為宜人的親水環境，這些進步都是他和鄭文燦一起突破困境所完成。「接下來，我會三步當一步跑」，鄭運鵬強調，他會協助護國神山台積電來桃園，讓世界最一流的先進製程可以落腳桃園，並推動首都通月票1200元、罕見家庭生活津貼、單身產婦陪產假、打造兒童醫院，從大型建設到細緻照護一項都不會少，延續鄭文燦的五星級好成績。

「我也要特別感謝蘇貞昌和中央團隊對桃園的關心，」鄭運鵬說，蘇貞昌上任後第一天就來到桃園視察，當時為了防堵非洲豬瘟中央地方上下一心，共同守住非洲豬瘟守4年，近年疫情爆發，也是在中央團隊的努力下，才讓台灣逐步走出疫情。

鄭運鵬強調，有會做事的總統和行政院長，才可以讓台灣在疫情下經濟成長超過韓國還勝過日本，未來會繼續保持和中央的良好互動，一同合作來推動桃園的發展。

蘇貞昌先向在場鄉親鞠躬，感謝大家選擇會做事的政府，「會不會做事，差很多；會做事，整個城市都改變，鄉親也不用擔心」。他舉例，蔡英文政府2018年同時核定桃園、台中2個會展中心，桃園隔年馬上核定動工，明年即將完工，台中到現在毫無進展。鄭文燦讓桃園大進步，投資台灣三大方案共1兆8千億元，桃園投資額就高達3600億元，爭取到2萬8千個就業機會，是全國最高。

蘇貞昌並說，感謝鄭文燦、鄭運鵬努力協調，讓龍潭科學園區解決用地、用水、用電及投資招商問題，讓台積電可以順利進駐，以後最先進的製程技術會來到桃園，許多就業機會也會跟著增加。他表示，鄭運鵬有能力，要讓鄭運鵬接續優良市政，一定要挺會做事的政府，會做事的人才。

蘇貞昌再次鞠躬，「向大家鞠躬敬禮，謝謝」，他拜託鄉親，選擇有能力、會做事的議員、里長；票要投好，要選就是要選擇會幫助地方發展的人，更要讓團隊無縫接軌，他舉例，就像蓋一間大廟、新房子，「不要新厝蓋一半，師傅換人」，同一個師傅，同一個團隊，「大家對我們有信心，讓鄭運鵬接棒鄭文燦，讓議員全壘打」。

鄭文燦則表示，這八年1天當3天用改變桃園，包含機場捷運通車、鐵路地下化動工、交流道增設、部桃醫院擴建，都多虧有鄭運鵬在立法院陪他一起顧建設，才能讓進步成真。鄭文燦說，就算推動眾多市政，還是有一半要下一棒來完成，「但交給鄭運鵬我很放心」，相較對手把桃園講得一文不值，鄭運鵬對桃園有感情，更有能實現政策的能力和魄力，希望大家能疼惜鄭文燦，票投鄭運鵬，讓鄭運鵬順利當選。

▲鄭文燦賣力輔選鄭運鵬，期盼桃園市政順利交棒、進步不回頭。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲鄭文燦賣力輔選鄭運鵬，期盼桃園市政順利交棒、進步不回頭。（圖／鄭運鵬辦公室提供）

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