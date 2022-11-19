要變天了！東北季風增強挾雨彈 北台灣「降4度防大雨」
今（19）日台灣各地體感皆是溫暖舒適，僅東北風迎風面的東北部地區有些微降雨，不過連日的溫暖好天氣要出現變化了，中央氣象局表示，明（20）日起東北季風將要增強，尤其北台灣的溫度將一次驟降4度，迎風面降雨上強度也會較前幾天還強，中南部地區雖影響不大，但提醒民眾還是要留意早晚稍大的溫差。
中央氣象局預報員張承傳表示，明日東北季風稍為增強，大台北及東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，東北部及東部地區將有局部較大雨勢發生，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。夜間至清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；特別還要注意的是，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風。
溫度部分，今日最高溫出現在高雄的攝氏33.2度，平地最低溫則是花蓮的攝氏17.4度，張承傳指出，明日北部高溫因東北季風增強，僅攝氏25~28度、中南部高溫攝氏31度左右、東半部高溫攝氏27度；低溫部分，北台灣攝氏20~22度、中南部攝氏21~22度、東半部攝氏22度，中南部由於白天體感溫暖微熱，相較之下清晨和入夜的低溫溫差大，因此早出晚歸應多攜帶保暖衣物。
下週三（11/23）起華南雲雨區東移影響，一直到下週五（11/25）全台都有降雨機率，詳細情況氣象局持續觀察中，民眾請多加留意最新天氣動態。