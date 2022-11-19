力挺徐定禎！賴清德憶已故苗栗友人：不樂見有黑道縣長
民進苗栗縣長候選人徐定禎今（19）日在苗栗市玉清宮前廣場舉行「拒絕黑金 守護苗栗」苗栗市大造勢，副總統賴清德、客委會主委楊長鎮、農委會主委陳吉仲、立委洪申翰、沈發惠、台灣客家聯盟後援會長蔣絜安、民進黨發言人謝佩芬都到場。徐定禎表示，感謝現場2000位民眾用行動證明翻轉苗栗的決心，徐定禎也在玉清宮恩主公面前宣誓拒絕黑金，當選後會「開棺驗屍」。
徐定禎說，他的第一大宣誓是會「開棺驗屍」。當選縣長後一定要「開棺驗屍」被鍾東錦殘害的苗栗土地，把砂石山下面的土地挖出來看，看看下面有沒有堆積廢棄土垃圾，甚至是有毒的東西。他說，苗栗好山好水不能被黑道黑金破壞，苗栗縣府帶頭包庇鍾東錦農地違法囤積砂石，是否還有更多違法事情埋在砂石山下？就讓他去查清楚。
徐定禎說，他的第二大宣誓是會打造「廉能政府」。他說，絕對不會要求公務人員從事任何非法的事，公務人員可以拒絕上面交辦的任何違法事情，一切依法行政、公事公辦，讓公務員可以驕傲喊出「我苗栗、我驕傲」。
徐定禎也說，自己的第三大宣誓是會讓苗栗「轉虧為盈」。加速解決中央對苗栗的財政管控，苗栗要告別財政黑洞、告別黑金政治、告別派系政治，只有他順利當選縣長，中央地方一條心，才能建設苗栗，讓苗栗更翻新。
賴清德致詞時則感性提起已故友人，他說，同為苗栗人的故友秉著服務精神、不慎在醫治病人的過程中去世，這位善良的苗栗故友讓他認識苗栗，更直言友人在天之靈不會容許苗栗選出黑道縣長。
賴清德也盛讚，徐定禎有理財專業，可以解決苗栗的財政問題，更力挺徐定禎「開棺驗屍」的誓言。賴清德強調，要拒絕黑道，唯一的人選就只有徐定禎，徐定禎有決心守護苗栗，當選後一定會追究不法，還給善良鄉親一個公道。