T1／首秀38分25籃板！魔獸準大三元　雲豹完成25分大逆轉

▲霍華德切入。（圖／T1聯盟提供）
▲霍華德切入。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/桃園報導

2022-11-19 19:08:032022-11-19 19:20:20

「魔獸」霍華德(Dwight Howard)在今(19)日代表桃園雲豹首次出賽，對手是新北中信特攻，全場他繳出38分25籃板9助攻4阻攻的準「大三元」表現，帶領雲豹在最多落後25分的情況下將比分追平，最終經過延長賽逆轉以120115贏球。

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霍華德上一季在NBA打了62場比賽，場均出賽16.2分鐘，可以得到6.2分5.9籃板，命中率61.2%。今年夏天他成為自由球員，但沒有獲得NBA球隊青睞，最終決定來到海外的台灣打球。

此役一開打霍華德被中信包夾，但他不強打，多次助攻給隊友命中外線，他自己也靠著上籃打進在台灣職籃的第一球，中信在阿巴西單節18分的帶領下，以40:28領先。

雲豹這一場前兩節的防守出現非常大的問題，常常讓中信球員獲得輕鬆攻防轉換的機會，體能勁爆的阿巴西如魚得水，半場個人就拿到了33分，魔獸拿到11分6籃板5助攻，威廉斯攻下19分，兩節打完中信以72:51領先。

易籃再戰後，雲豹的防守仍然沒有改善，霍華德甚至直接要求教練喊出暫停，這一節雲豹進攻看羅振峰表現，幾次精彩的外線和空切進球，讓球隊找回士氣，霍華德也拿出全面的身手，在籃板和助攻上幫助球隊，在他罰球時全場也高呼MVP，雲豹該節打完追到只落後12分。

末節霍華德一度連得10分，幫助球隊在剩下3分鐘時，追到只剩6分落後；之後他在投進中距離，最後一分鐘兩隊僅有4分差。之後霍華德籃下拿到球擺進2分，快攻機會羅振峰上籃取分，雙方回到平手，全場高喊霍華德的名字。

時間剩下5秒，中信最後一攻林韋翰出手外線，被霍華德給蓋掉，雲豹完成不可思議的反撲，將比賽逼進到延長賽。再戰5分鐘，中信連被吹2次技術犯規，雙方激戰的十分激烈，羅振峰投進關鍵三分球，幫助球隊在進入最後１分鐘時帶有5分領先，暫停回來之後羅振峰連拿4分，隨著時間流逝，雲豹靠罰球鎖定勝果，完成這場精彩度滿點的逆轉勝。

這場霍華德出賽47分鐘，32投14中，得到38分25籃板9 助攻4阻攻；羅振峰18投11中，得到26分。特攻方面，阿巴西得到了51分，林韋翰斬獲22分11 助攻。

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