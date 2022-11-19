百名青年集結立院旁造勢　喊話「18歲公民權」投同意　

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張育萌指出，一週之後同一時間，就會陸續知道投票結果，今天站在立院旁邊，要告訴社會大眾，大概9個月之前，來自全台各縣市的年輕人也是聚集在立院正門口，那是一個平日早上應該在上課的時間，有些人請公假、事假，甚至是沒請假，也有人從屏東枋寮搭夜車搖搖晃晃北上，在立院表決通過18歲公民權修憲案那刻，大家都抱在一起哭，面對台灣迎來公民修憲複決，雖然緊張但也興奮，一路走到今天，只剩下一週，「在場各位應該都沒辦法投票，但是各位準公民用自己行動告訴更多公民，這場修憲複決對台灣來說有多重要」。
張育萌認為，這是離台灣第八次修憲最近的一次，距離最後一哩路只剩下七天，大家做了很多努力，跟親友、街頭上公民溝通，走進市場、社區、車站，「我們來跟大家說年輕人不是不關注政治，是過去的政治環境對於年輕人不太友善」，張也提到，除了公民權太高外，還有太多門檻要一一破除，現在社會已有共識，根據10月民調，會去公投且支持的公民有超過45%，意即不到5%距離，約80萬人要努力爭取，大家持續催票，公投就有可能過關。
高雄學生民主聯盟巫愷政表示，此時此刻有其他夥伴還在基隆掃街，支持18歲公民權的理由大家都不盡相同，就自己來說，18歲公民權投票代表不只是讓18歲可以投票選舉，背後更深意涵是讓18歲的人被政府與民代重視，過去20歲以下年輕人因為沒有投票權力，所以權益不被重視，因此必須站出來讓18歲公民權通過，讓年輕人未來過上更舒服的環境，「這些年輕人也包含我們，所以我們要站出來爭取」。
巫愷政表示，感謝過去推動18歲公民權的前輩，「我們也深知台灣年輕人已經沒有下一個十年、二十年再等了，所以我們非常認真用我們微小的力量告訴全台的人，我們想要的未來，到底應該長成什麼樣子」，這張選票是所有18歲年輕人非常想要投但是不能投的選票，所以才要犧牲自己的家庭、休息與假日時間，站上街頭幫忙投下同意票，拜託大家相信年輕人，「我可以很負責任跟大家說，我們已經準備好擁有公民權了，最後一哩路大家一起加油」。
林亮君指出，受到現在少子化影響，年輕人越來越少，當台灣年齡開始傾斜時，長輩越來越多，預算與資源傾向長者，年輕人權益就容易忽視，若沒有讓年輕人加入公共討論，可能會讓政府預算、資源分配傾斜，就無法讓國家永續發展，政府應該挹注更多資源，這也是現在急於面對的問題。
林亮君也說，「不管你幾歲，五十歲、七十歲，你更應該要支持18歲公民權，因為你要為這個國家，為你的子子孫孫想說這個國家未來政策是什麼，能不能照顧我的小孩我的孫子」，這次修憲投票是要滿20歲才能投票，是已經有投票權的人要幫還沒投票權的人爭取權益，要讓國家永續發展，年輕人的聲音就非常重要，18歲可以結婚、公投等，決定國家重大政策，但卻不能選出里長、議員，「這是非常弔詭的事情」，請大家全力拉票，把權力還給年輕人。
▲台灣青年民主協會今（19）日舉行「青春寫歷史，修憲投同意」18歲公民權青年造勢集會，除有跨黨派議員與議員候選人出席，現場也集結近200名高中職學生支持。（圖／記者許若茵攝，2022.11.19）
苗博雅指出，在民主、自由、憲政的國度裡面，擁有完整公民權的人就是國家的主流，卻很可惜少了18到20歲的朋友公民權這塊最重要的拼圖，這次關鍵字不只是投票權而已，也包含參選權，爭取公民權要的並不是從天上掉下來禮物，或者是白吃的午餐，只是要求跟義務相對等的權力而已。
「我今天來到現場是想要跟大家講，讓大家知道你們並不孤單，因為過去這段時間裡，你一定聽到有很多反對的意見，告訴你還不夠成熟，你還不夠長大，你做出來的決定可能不夠政治正確，所以也不想要給你們投票權！」苗博雅批評，這些反對理由都相當自私，因為害怕權力被分享，甚至還有人要推動是投票門檻提高到25歲，「在現代的民主國家，我只能說太離譜了，相當的離譜！」年齡從來就不是一個人成不成熟的標準。
黃郁芬提醒，年滿18歲就有很多義務，但權力卻不完整，這是一個公平的問題，全世界民主國家只剩台灣還沒通過18歲公民權，要跟上世界民主國家潮流，這很重要，日本通過18歲公民權已經6年，有學者發現，年輕人投票率只要降低1%，每年每年就會減少7.8萬日圓，代表不出來投票，資源分配就會壟斷在投票者手中，且從野百合、野草莓、太陽花運動等歷史事件中，都是年輕人率先推動民主進程，現在反對聲浪都非常幼體化年輕人，「18歲什麼都不懂，難道現在很多五六十歲聽信假消息的人就什麼都懂了嗎？」
黃郁芬說，一開始女性沒有投票權，並無資格投票，當時反對聲浪稱讓女人投票，好像世界會完蛋，美國起初有色人種也沒有投票權，從世界到台灣的民主進程、民主深化代表更公平開放的推進過程，從女性、有色人種開始有投票權，面對的反對聲浪都與現在18歲公民權爭取過程相同，代表反對聲音都不具有正當性，那為何18歲年輕人不能有投票權？希望大家把握下週的歷史時刻，「不知道這次沒有通過，下次何時還可以有18歲公民權的修憲複決公投」。
國民黨青年團副團長劉秉叡強調，「18歲的人不會永遠18歲，每一個人都有經歷過18歲的年紀，支持這議題是為了整個年輕世代與國家未來」，即使自己現在20歲已經有投票權，但為了2年前的自己，為了18歲的年輕世代，還是要邀請大家一起投下同意票，讓18歲青年能夠參政。