拚翻轉南投！蔡英文：支持蔡培慧終結黑金與派系

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前幾天公辦政見會中，蔡培慧說到小時候陪生病阿嬤走很長的路才能到站牌、等一天僅兩班的公車到衛生所看病，現在仍有做模板工的朋友，坐很久的車才能到外縣市看醫生。蔡英文說，這代表南投交通不便、醫療資源不足的狀態，長久沒有改變。南投進步很慢很少，若選個縣長和黑道很有關係、和地方派系很深，更不可能替大家設想。
蔡英文說，蔡培慧不分區立委任內很出色，卻主動放棄連任，希望回鄉好好為南投做事，政府安排蔡培慧當中辦執行長。去年草屯垃圾山燒起來，縣政府無力解決，是蔡培慧協調水利署、環保署解決火燒山，再爭取3億經費處理垃圾山，既然縣府和公所態度都不積極，縣長就換蔡培慧來做。
蔡英文指出，南投產業需要升級轉型，蔡培慧爭取中興大學設分校、工研院中部分院設在南投，協助引進技術和人才，同時協調彰基南投分院、朝醫學中心等級發展，讓南投建設產業進步、長輩可以被照顧、年輕人找得到好的工作。
蔡培慧透露，前幾天她在菜市場拜票，一對夫妻停車走過來，提起中興新村改造的事，對她說：「謝謝你站出來。」自己眼淚差點掉出來。她說，很多自己完成的事，早已講了1、20年，卻沒人願意好好規劃，這對夫妻一句話背後，有太多辛酸。
她對在場支持者說，「我的對手背景如何？你們比我更了解，選前一週也是黑金結構緊緊綁在一起的時刻，這幾天檢調抓走好幾個賄選者，還有黑道恐嚇，大家有聽到嗎？」呼籲大家用選票把黑金結構踢走！
她批評國民黨長期執政的縣政府，從沒把縣民需求放在心裡，「當到縣長若只會說沒錢，拜託不要當縣長。」她舉例說，縣府拿南投砂石業回饋金「做好事」，學童營養午餐免費，但回饋金一年15-7億的經費，「其他的錢用到哪裡去了？」對於縣府表示沒經費補助老人健保費，蔡培慧說，全縣9萬多位長輩的補助款一年不到10億，「縣府年度預算289億，拿10億孝順父母也不願意嗎？」