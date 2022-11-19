金馬紅毯／桂綸鎂、宋芸樺中空裝搶最辣！陳柏霖登第一帥

第59屆金馬獎頒獎典禮將於今（19日）晚7點在台北國父紀念館舉行，搶先登場、也是每年熱門話題的「星光大道」由楊千霈、吳念軒擔任主持人。女明星、男明星們在紅毯上紛紛使出渾身解數，《NOWnews今日新聞》也整理出「金馬紅毯5美7帥」，分別是謝盈萱、蔡亘晏、桂綸鎂、宋芸樺和黑木瞳，以及陳柏霖、柯震東、朱軒洋、黃秋生、陳昊森、張震和劉冠廷。其中桂綸鎂和宋芸樺「中空裝」辣翻，陳柏霖的天鵝絨寶石藍西裝，奢華又貴氣，榮登紅毯第一帥。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲謝盈萱穿著深藍色禮服，貴氣又不失優雅。（圖／NOWnews攝影中心）▲蔡亘晏穿著黑色亮面平口禮服，曬出S曲線。（圖／NOWnews攝影中心）▲桂綸鎂「纖細深V」開到肚臍，性感程度爆表。（圖／NOWnews攝影中心）▲宋芸樺現身紅毯罕見露腰，隱約還可以看到腹肌。（圖／NOWnews攝影中心）▲黑木瞳穿著桃紅色連身洋裝，曬出美腿。（圖／NOWnews攝影中心）▲陳柏霖穿著天鵝絨寶石藍西裝，奢華又貴氣。（圖／NOWnews攝影中心）▲柯震東穿著合身西裝，相當帥氣。（圖／NOWnews攝影中心）▲朱軒洋將頭髮燙捲，搭配黑色西裝。（圖／NOWnews攝影中心）▲黃秋生穿白襯衫配黑西裝外套，還搭配黑絲巾、紳士帽，帥氣又有型。（圖／Nownews攝影中心）▲陳昊森穿著印花紋西裝，帥氣有型。（圖／NOWnews攝影中心）▲張震穿雙排扣西裝外套和寬褲，再搭配帽子，樣子帥氣又紳士。（圖／NOWnews攝影中心）▲劉冠廷造型相當前衛，帥氣有型。（圖／NOWnews攝影中心）《咒》導演老婆開大絕！金馬酒會「深邃事業線」辣翻全場王俐人結婚1年！「岳母開戰女婿」傳不合 導火線竟是它張韶涵「意外毀容」眼睛紅腫照曝光！崩潰哭了：招誰惹誰最美星二代！邱淑貞「3千金」罕合體 粉絲讚：基因太神