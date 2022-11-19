拚到沒聲！林佳龍、鄭運鵬聚鶯歌　蘇貞昌自嘲燒聲3人組

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蘇貞昌表示，交通便利停車場也很重要，全國共編200億，新北市有40億，共有23個停車場，但到現在有其中6個核定，3年多都發包不出去。他強調，「侯友宜說得很厲害，還想選總統，但怎不快發包？林佳龍有交通部長經驗，如果侯友宜發包不出去，乾脆林佳龍來做」。
蘇貞昌也提到，林佳龍、鄭運鵬都選得很拚，現在他們3個是「燒聲3人組」，希望新北、桃園的市民給他們支持，未來大家一起打拚。
鄭文燦指出，桃園八德跟新北鶯歌相鄰，因為桃園防疫及疫苗注射措施完善，所以有許多新北市民特別來到桃園注射疫苗、領取防疫包，而桃園市民往返雙北仰賴國道客運和台鐵，一直想要加入1280月票，但是新北不願意，當初林佳龍擔任交通部長也一直為此努力，未來北北基桃會共同推動1200元首都通月票，敬老愛心卡也可以刷，而過去許多桃園市的軌道建設，有鄭運鵬在立法院努力爭取，擔任交通部長的林佳龍也積極推動，未來這些軌道建設不只造福桃園，也會造福新北市民，而且林佳龍、鄭運鵬兩人沒有本位主義，絕對可以合作無間。
鄭運鵬則提到，恩恩案距今已經7個月，他的孩子十幾年前也曾經感染腸病毒導致重症，最後很快地上了救護車，很幸運能救回來，所以看到恩恩案有很深的感觸，恩恩爸並沒有要告侯友宜，只希望求得一個真相，結果侯友宜從頭到尾掩蓋真相，在事件發生之初，他就在立法院呼籲1922、119都應該給恩恩爸一個真相，結果侯友宜整個吃案，還讓消防局勤務中心上演模擬劇，「警官出身的市長，卻是選擇吃案，要當市長、市民的父母官，必須把市民當成心頭肉，林佳龍已經承諾上任後要還真相給恩恩爸，這樣才是負責任的市長」。
林佳龍表示，在交通部長任內他就努力於首都圈區域聯合治理，未來當選新北市長，也會努力讓新北成為桶箍，一起運用國土計畫來聯手發展，這絕對不是好好做事、依法辦理的人能達成的事情，針對新北和桃園的合作，會從交通建設、水域治理、產業發展和觀光旅遊等四大領域著手，尤其土樹三鶯可以和鄰近的北桃園串連，進行跨域聯合治理。
林佳龍也提到，新北市的人均社福預算六都最低，房價也高於桃園，所以青年多外移到桃園，近年面對疫情，桃園的防疫也做得比新北好，新北市確診人數最多，侯友宜還曾喊出「封城」，使市民人心惶惶，新北市民難安居樂業，包括被拆遷的工廠、被警察毆打的黃先生也都想要外移，面對這場選戰，他不一定會贏，但人民一定要贏。
林佳龍說，現在距離投票剩下七天，希望大家能作為他的分身，一起挺身而出創造歷史，2014年的市長選舉，游錫堃在極度不被看好的狀況下，力圖逆轉勝，最終選舉結果僅差2.4萬票，也希望大家「疼惜游錫堃，票投林佳龍」，他一定會努力為所有被打壓的市民爭一口氣。