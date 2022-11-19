湧6千人！余天回新竹挺沈慧虹　蘇貞昌背書：她非嬌嬌女

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蘇貞昌指出，沈慧虹不是嬌嬌女、不會偷吃步，她30多年公務生涯，從最基層做到今天要替大家接棒不簡單，最後一週他要拜託大家，給做事情的人肯定，選好人才，唯一了解新竹市政就是沈慧虹，唯一實實在在做事就是沈慧虹，可以接續的就是沈慧虹。
「這幾年新竹改變可以問問身邊人的感受」，蘇貞昌說，包括新竹公園、動物園、新竹州圖書館等，還有在林智堅、沈慧虹共同爭取的台大醫院湳雅院區擴建，剛啟用的新竹市立馬偕兒童醫院等，每項都是實實在在的建設。
沈慧虹說，昨天東區車隊掃街時在路邊收到一份特別禮物，是一把支持者做的刀，希望她披荊斬棘、迎向勝利，她相信這一路走來已經披荊斬棘，即將贏來最後勝利。她說，8年前市民給年輕人林智堅機會，她與林智堅和市府團隊沒有辜負市民的期望，讓城市改變了，「過去的改變我全程參與，未來我也絕不缺席」。
沈慧虹說，過去8年與市府團隊天天趕進度，彌補停滯20多年的市容環境，在建設之外還努力還債，8年償還32億，「等於還了3座天燈館的債務」，她也表示，自己就是「即戰力」，上任後馬上捲起袖子開始做事，繼續建設新竹市，不用等待實習生轉正職，因為她已經用過去8年時間證明自己有能力帶領城市繼續光榮。
沈慧虹也說，要讓做事的人繼續為新竹市服務，拜託大家繼續一人拉5票、一人拉10票，11月26日把神聖的一票投給沈慧虹，也要支持新竹隊議員，讓新竹隊繼續披荊斬棘，讓幸福城市邁向超級城市。
林智堅表示，2014年他從故鄉南港出發，以1014票險勝，那年香山贏45%，2018年大勝1萬2000票，所以香山贏、沈慧虹就贏，拜託香山鄉親團結，疼惜林智堅、票投沈慧虹。他也用三個「唯一」推薦沈慧虹，第一，唯一有行政經驗；第二，不用實習、立即上手即戰力；第三，唯一沒有是非，清清白白的候選人。
林智堅也說，這是一場價值、是非的選擇，這一票關係到新竹的進步和台灣的未來，對手不斷攻擊市政建設，抹黑市政府有貪污嫌疑的奧步，市長應該要選正派、最認真的沈慧虹，延續新竹光榮。
鄭弘儀說，沈慧虹當初獲林智堅邀請，希望她能盡快到新竹上班，沈慧虹卻說自己不能馬上赴任，因為手上還有案子要完成，不能為了升官就拍拍屁股離開，「這就是沈慧虹」。鄭也提到，台北市長柯文哲4度挖角沈慧虹挖不動，沈不只有專業，還是最認真、最努力，實實在在的人，來當新竹市長絕對是新竹人的福氣，「這票要把民進黨沈慧虹送進市政府」。
柯建銘表示，他比任何人都在乎新竹的未來，過去其家族曾受228事件影響，他從醫轉而從政，當立委30年，用一生中最寶貴的時光持續為民主奮鬥，也想方設法向中央爭取預算建設新竹。他也說，2018年林智堅選市長的最後一場造勢助講，同樣也辦在香山這個地點，那年林得票幾乎過半，創造光榮城市，今年重新再回到光榮聖地香山，拜託大家讓沈慧虹也過半，延續光榮。
身為老新竹人的余天開場先演唱《回鄉的我》，感謝新竹鄉親，他談及，今天來到新竹市，是他今年選舉第一也是唯一的外縣市輔選，因為他是新竹人，一定要懇託大家支持沈慧虹。沈慧虹有6年副市長市政經驗，相較對手高虹安連助理費都處理不好，該如何當一個市長，請新竹人眼睛睜亮，選一個真正會做事的人。
今「顧新竹、5幸福-香山大團結」沈慧虹造勢大會，台北市議員阮昭雄，新竹市議員李妍慧、陳建名、劉康彥、鄭美娟、施乃如、曾資程；議員候選人林盈徹、楊玲宜、劉彥伶均到場。