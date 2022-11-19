打臉蔣萬安！蔣團隊發言人不挺18歲公民權 綠斥兩面手法
距離投票日僅剩7日，國民黨台北市長候選人蔣萬安內湖後援會副會長蘇鈺英主張「不領公投票」、國民黨不分區立委、蔣萬安競選團隊發言人李德維表態「支持」，引發譁然。對此，民進黨發言人謝佩芬今（19）日晚間表示，針對全民有高度共識的18歲公民權修憲案，國民黨上自立委、下至基層幹部，表面上支持，實際上卻杯葛，如此大玩兩面手法，請問國民黨主席朱立倫、蔣萬安，難道這就是國民黨的立場？
謝佩芬說，蔣萬安多次說自己支持18歲公民權，但他的發言人李德維卻支持不領18歲公民權公投票。請問蔣萬安究竟是支持，還是反對18歲公民權？如果蔣萬安不支持李德維的說法，請蔣萬安譴責這種意圖欺騙年輕人的做法。如果蔣萬安支持李德維，也請蔣萬安大聲說出來，讓年輕人看清楚他的真面目。
謝佩芬進一步說，從台北市長辯論中，3位主要候選人對18歲公民權的積極度，就可看出分別。民進黨候選人陳時中不但戴上支持18歲公民權的徽章，更是3位候選人中唯一一位在發言時支持18歲公民權的候選人；此外，陳時中在台北市6個議員選區站路口、12個行政區辦廟口開講時，皆一而再、再而三訴求18歲公民權的重要性。
反觀，蔣萬安發言人李德維將18歲公民權當作欺騙年輕人的幌子，請蔣萬安說清楚，這是不是他的立場？至於國民黨基層串連運作不領公投票或投反對票，也請朱立倫說清楚，這是不是國民黨面對18歲公民權公投的立場？
謝佩芬呼籲，11月26日的投票，請所有關心18歲公民權的選民，一定要站出來投下同意票，也一定要看清楚，哪一個候選人是言行合一、真心支持，哪一個候選人是口惠而實不至，說一套、做一套。