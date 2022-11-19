T1／下半場接管比賽　霍華德：我告訴自己要打得更積極

▲霍華德。（圖／T1聯盟提供）
▲霍華德。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/桃園報導

2022-11-19 20:22:01

「魔獸」霍華德(Dwight Howard)在今(19)日代表桃園雲豹首次出賽，他這場比賽拿到38分25籃板9助攻4阻攻，帶領球隊終場以120:115贏球。賽後他表示，在球隊大幅落後時，他決定開啟開關，讓自己打出更積極的比賽。

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這場霍華德出賽47分鐘，32投14中，得到38分25籃板9助攻4阻攻，展現個人主宰比賽的能力。末節在追分之時，他更是站出來接管比賽，一個人獨得18分，還蓋掉了林韋翰在常規時間到點前的外線出手，幫助球隊最終在延長賽中贏球。

「很享受我的第一場比賽，感謝球隊給我時間讓身體恢復，來到最好狀態；感謝教練可以給我信心，讓我用自己的方式打球。」霍華德說，「這是我長久以來的第一場比賽，我知道要保持信心和侵略性，雖然我們半場落後很多，但我告訴隊友下半場是全新的開始，還是要打出滿滿活力，感謝隊友把我推到極限。」

中信特攻的球員和教練，都認為霍華德在上半場沒出全力，在下半場開始認真，並從那之後他們就無法守住他了。對此魔獸本人直言確實如此，在全隊半場落後的情況下，他告訴自己要打得更有侵略性。

「籃球比賽有四節，因此你必須要平衡自己的打法，上半場我還在摸索、還在習慣對方打法。特攻是很棒的團隊，他們的防守讓我覺得很煩燥，因此下半場我決定要打得更有侵略性，展現給隊友看，因為這是唯一能通往勝利的方式。」霍華德如此說道。

另外，霍華德也點出亞洲籃球和NBA的節奏很不一樣，自己也還在調整，「亞洲後衛比較矮小、速度也快，中信的阿巴西十分有侵略性，對我來說相當新鮮。」

「我認為我們球隊也應該同時掌握好快節奏和慢節奏的比賽風格。」霍華德最後稱讚隊友羅振峰這場打得很好，最後打進了幾個關鍵的進球，防守也很棒，沒有太多犯規。

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