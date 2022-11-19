T1／下半場接管比賽　霍華德：我告訴自己要打得更積極

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「很享受我的第一場比賽，感謝球隊給我時間讓身體恢復，來到最好狀態；感謝教練可以給我信心，讓我用自己的方式打球。」霍華德說，「這是我長久以來的第一場比賽，我知道要保持信心和侵略性，雖然我們半場落後很多，但我告訴隊友下半場是全新的開始，還是要打出滿滿活力，感謝隊友把我推到極限。」
中信特攻的球員和教練，都認為霍華德在上半場沒出全力，在下半場開始認真，並從那之後他們就無法守住他了。對此魔獸本人直言確實如此，在全隊半場落後的情況下，他告訴自己要打得更有侵略性。
「籃球比賽有四節，因此你必須要平衡自己的打法，上半場我還在摸索、還在習慣對方打法。特攻是很棒的團隊，他們的防守讓我覺得很煩燥，因此下半場我決定要打得更有侵略性，展現給隊友看，因為這是唯一能通往勝利的方式。」霍華德如此說道。
另外，霍華德也點出亞洲籃球和NBA的節奏很不一樣，自己也還在調整，「亞洲後衛比較矮小、速度也快，中信的阿巴西十分有侵略性，對我來說相當新鮮。」
「我認為我們球隊也應該同時掌握好快節奏和慢節奏的比賽風格。」霍華德最後稱讚隊友羅振峰這場打得很好，最後打進了幾個關鍵的進球，防守也很棒，沒有太多犯規。