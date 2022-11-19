T1／樂見甜瓜等人來台打球 霍華德認為能讓聯盟強度提升
「魔獸」霍華德(Dwight Howard)今(19)日代表桃園雲豹首次在T1聯盟出賽，他也用一場38分25籃板9助攻4阻攻的準「大三元」表現，帶領球隊以120:115逆轉贏球。賽後他感謝球迷對自己的愛，同時也認為如果「甜瓜」Carmelo Anthony能來台打球，那將是很棒的事。
打出一場出色、且具有主宰力的比賽後，霍華德賽後不忘感謝教練的信任以及隊友提供的幫助，另外他特別感謝粉絲給予自己的熱情，特別是能在異鄉聽到MVP的呼聲，對自己來說意義重大，「我第一次來這裡是2005年，粉絲至今還是如此歡迎我，展現出來的愛和欣賞一樣沒變，我所能做出的最好回報，就是幫助球隊贏球。」
此前有報導指出，有球隊正在接觸Anthony等NBA球星，獵鷹等隊也都坦言有和對方的經濟團隊接觸。霍華德對此表示樂見其成，也認為有更多像這樣高水平的球員來聯盟打球，將能提升台灣籃球實力。
「如果有更多NBA球星來台打球，那是很棒的事。這能讓整個聯盟強度提升。」霍華德說，自從他下飛機到現在，在台灣得到非常棒的體驗和歡迎，「這裡的粉絲和文化都很棒，在這邊打球是我的榮幸。很多球迷只能在電視上看這些超級球星打球，如果他們來台灣粉絲就能一睹風采。Melo有很棒的生涯，他能來那真的讓人開心。」霍華德如此說道。