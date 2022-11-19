藍黃金週造勢　蔣萬安喊：選戰是價值選擇、光明對抗黑暗

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第二階段則是由北北基桃候選人大進場，現場高喊「北北基桃全壘打！」基隆市長候選人謝國樑、台北市長候選人蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長候選人張善政，黨主席朱立倫則壓軸與四位一起大進場。
蔣萬安說，台北市是國家門面，台北市人口外流嚴重、新生兒人口新低、八年來蓋不出捷運、大巨蛋持續卡關，台北市已經到了關鍵抉擇的時刻，不能空轉，沒有再多的時間蹉跎。
蔣萬安表示，北北基桃要打造首都共同生活圈，北北基桃發展的好，台灣會更好，1126一定要選出可以公通力合作的市長，打造更優質的環境，吸引國際企業、 人才來台灣，讓所有市民安居樂夜
「台北市長選戰是價值選擇，」蔣萬安說，請大家一起用民主對抗黑箱、善良對抗側翼、正直對抗謊言、光明對抗黑暗，1126一定要出門投票。
侯友宜則提整個北台灣千萬人口共榮，大家要團結往前走，讓國家、人民更好，基隆好、桃園好、台北好、新北好，讓千萬人共好，在建設、教育、文化等層面，更要串聯起4個城市；侯友宜也特別講出，很多人質疑他們對國家的忠誠，但他從不想這個，而是想他能會為國家做甚麼，保衛國家是大家的責任，要讓台灣人民力量一起凝聚，守護中華民國讓台灣繼續往前走，讓中華民國在國際上更有光彩，他希望1126要讓「好好做歹誌」的人都可以當選，讓1126開始守護人民，讓大家一起往前走。
「基隆贏、桃園一定贏，桃園贏、雙北一定贏！」謝國樑說，他在基隆也是在奮戰中，雖然北北基桃目前領先，但真的不能掉以輕心，對手一定會有奧步，基隆的奧步已經慢慢開始，拜託若有基隆的家人，一定要多多推薦他，北台灣全部都要贏。
主場的張善政則壓軸登場，他說，當市長會把畢生累積的知識、經驗貢獻給桃園，他要實現桃園科技化、國際化的願景，打造桃園成為亞洲智慧科技新都，桃園需要有專業、有經驗的市長。