金馬59／謝盈萱開場表演「評價超兩極」！鄉民狠批：難聽
第59屆金馬獎頒獎典禮今（19日）晚7點在台北國父紀念館舉行，本屆典禮主持人由金鐘視后、金馬影后謝盈萱擔任。她以一席鮮紅色露背禮服亮相，在開場時獻上唱跳表演，掀起熱議，有網友大讚「謝盈萱到底有什麼不可以的啦，太強」，卻也有人批評「難聽」，評價超兩極。
謝盈萱一開始先自嘲上月在同個地方「闖禍」，不過她也向自己喊話「從哪跌倒就從哪裡站起來」，更保證「今天絕對不會再說出任何『F』開頭的英文單字」，幽默發言立刻讓全場笑翻。
接著，她介紹完入圍者和受邀外賓之後，竟然「開全麥」Live演唱陳奕迅的《謝謝儂》，又唱又跳宛如紅磨坊表演，再搭配舞者們的精彩舞蹈，讓大批網友讚翻，「Live欸，好猛」、「謝盈萱台風很穩」、「舞台劇出身就是不一樣」、「謝盈萱到底有什麼不可以的啦，太強」、「天哪唱現場欸」、「可以主持又突然唱歌，強」、「live耶，唱的好穩」。
不過，卻也有網友認為，「我覺得還是主持就好」、「難聽」、「尷尬，下去好嗎」、「放送事故，翻車現場XD」、「演戲跟主持都穩成這樣，唱歌大家不要太苛責吧XD」、「怎麼沒墊音」、「到底為什麼這幾年主持人一定要做不擅長的表演」，評價相當兩極。
第59屆金馬獎頒獎典禮暨星光大道觀眾敬請鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（Hub都會台）馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞，更多資訊請見官網典禮資訊。（編輯：郭佩蓉）