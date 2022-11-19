新竹「棄林保高」發酵？藍營副議長帶80位里長聲援高虹安
2022年九合一選戰在即，全台各地候選人，都把握這個週末「黃金週」舉辦各項大型造勢晚會。其中近期備受外界攻擊與質疑的民眾黨新竹市長候選人高虹安，今（19）日於新竹市北區天公壇公園舉辦大型造勢晚會。而其中不僅國民黨籍新竹市議員陳啟源出席，國民黨籍的新竹市議會副議長余邦彥，也帶著新竹市內71名里長到場聲援，也不禁讓外界好奇，「棄林保高」是否持續發酵？
高虹安選在選前「黃金週」時刻，於今日晚間舉辦大型造勢晚會。選在北區天公壇公園舉辦，現場約莫5000人到場參與活動。除了民眾黨主席柯文哲、秘書長謝立功以及黨內立委邱臣遠、張其祿等人到場宣講支持外，聯電前榮譽副董事長宣明智，以及台揚科技董事長謝其嘉，也都代表竹科企業到場聲援高虹安。
而外傳國民黨籍新竹市議會議長許修睿近日開始操作「棄林保高」，原本今晚也會到場表達支持，不過最終雖然許修睿本人並未親自到場，不過除了同為國民黨籍的議員陳啟源到場支持外，副議長余邦彥更帶著約71名里長到場支持高虹安，「棄林保高」的意味仍舊相當濃厚，
對於針對地方棄保傳言，國民黨新竹市長候選人林耕仁今（19）日表示，昨天市黨部已駁斥相關訊息是謠言，純屬捏造、分化藍營支持者的意圖非常明顯，他並呼籲支持者堅定齊心，全力下架民進黨，他有信心贏得勝利。
林耕仁說，感謝朱立倫、韓國瑜多次前來新竹站台，兩位重量級國民黨人士和他站在一起，就是象徵國民黨團結一心，唯一支持正藍軍林耕仁，也代表過去以來無論是「藍白合」或是「棄保」都是謠言，是分化藍軍的伎倆，不會得逞。