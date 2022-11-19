名家論壇》鄭仲嵐／張忠謀在亂世中穩定陣腳

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APEC峰會在11月19日正式落幕，台積電創辦人張忠謀，在當天傍晚親自出席在市區內五星級雅典娜飯店時，親自吐露心聲。
作為第六度參加，並第五度作為民進黨執政下的蔡英文總統代表，張忠謀在APEC主會場內依舊老而彌堅，穿梭在世界領袖中，兩天內與10個以上的國家領袖交換意見。美國副總統賀錦麗更是與他連續兩天在會場談笑風生。
「賀錦麗是有表示她非常高興，也有（說）很多別的話，重申美國對台灣幫助的決心」，張忠謀並表示位於美國雅利桑那州的工廠，將於12月6日正式啟用，並將邀請賀錦麗參加。
縱使在場有媒體擔憂亞利桑那廠，過去曾被張忠謀稱作「高成本高人力」，是否未來會增加負擔。但是張忠謀卻不為此擔心，他稱亞利桑那產能「只佔全體的一小部分」，量也只是給美國現今所需要的量。
受到日相岸田文雄高度讚賞
張忠謀這次也與日本首相岸田文雄有過20分鐘左右交談。根據首相官邸人士跟記者表述，會談氣氛相當良好外，岸田文雄更親自讚賞台積電在日本的成績非常滿意，並希望台日間的晶片合作能夠持續下去。
記者會現場，筆者也就此提問張忠謀，而他本人也證實岸田對此「相當滿意」。就側面了解，在熊本與茨城等縣後，現在包括其他縣也在積極跟台積電接洽。
然而，對於台灣而言，更重要的是希望能在不久的將來加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），據了解張忠謀也在會場提出想法。岸田文雄雖然給予肯定，但也希望台灣能滿足加盟的高標準，並且希望台灣政府在福島五縣市的食品解禁上能完全放開，台灣的食品標準放緩與否，依舊是日本對台展現誠意的指標。
值得一提的是，岸田也在現場跟張忠謀提起台灣高鐵的下一步計畫，根據側面了解，未來包括車輛與機械等，台日鐵路應該會有新一波合作。
習近平笑稱「氣色很好」
張忠謀不刻意跟各國領袖聊台海危機，但是各國領袖對兩岸議題表示關切時，張忠謀也都重申台灣的和平立場。亦靜亦動，沒有誇張化台灣議題，就連張與岸田兩人相會，也是等岸田主動提起「兩岸問題需要和平解決、和平安定是極為重要的」，才表示台灣的既有立場。
在會場時，張忠謀也與中國國家主席習近平私下有所互動。張忠謀恭喜習近平在二十大的成功外，習近平也記得上一回在巴紐的碰面，張忠謀隨後提及自己剛動髖關節手術，習近平也回「那你氣色真好！」。
距離APEC上次恢復實體舉辦，已經經過4年（2019年智利因動亂取消），然而世界已經出現巨大變化。台灣在世界的能見度愈高，期中有很大要拜台積電的晶片軟實力在全世界受到注目，成為美中競爭下的新戰場。
在場外媒對於張忠謀的下個佈局極為好奇，泰國媒體提問「是否會將台積電進軍東南亞，讓APEC經濟體受惠？」時，張忠謀笑回「我們在美國（設廠），美國是APEC。在日本（設廠），日本也是APEC啊」，引發大家莞爾一笑。
不過回歸正題，張忠謀仍說，許多地方都在跟我們接洽，任何地方都有可能，「但我不會在此說出任何細節」。在後疫情時代，晶片製造成為全球兵家必爭之地，在美中交鋒、俄烏衝突與能源高漲的新時代，張忠謀再度於亂世中不急不徐地做好代表、並穩定陣腳。
●作者：鄭仲嵐／BBC中文、德國之聲中文等外媒駐東京特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體。
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