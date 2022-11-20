UBA／宇宙世新怎麼輸？　大勝台大近70分、喜迎二連勝

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109學年高二、高三，邱詠鈴與182公分的游沁樺，合搭招牌「大小配」，外加181的張婕柔，幫金甌重返睽違6年的HBL八強、110學年高三最後一季，更是第六作收，畢業後3人攜手進世新，加上來自北一女的超級後衛宋瑞蓁、中鋒蔡佑蓮，5枚即戰力大一菜鳥，世新連霸愈有譜，特別是宋瑞蓁、游沁樺還雙雙人選U18國手，搶下亞青賽第四，明年將進軍U19世青賽。
相形下，邱詠鈴最小隻，名氣、鋒頭，遠不及「閃電夾」宋瑞蓁，何況另3枚180小長人，與新舊3名奈及利亞外籍生，更是世新延續霸業的最大動力，也即新季，聚焦都在上述土洋主力，但邱詠鈴就是無法容忍自己在關鍵時刻缺席。
UBA處女秀她替補18分鐘三分球4投中3拿15分及助攻、籃板各1，今天一樣板凳出發打24分鐘，又是三分球6投中3飆15分，外帶7助攻、5籃板、3抄截，全方位表現，幾已把155公分的能量發揮到極致，比喻她如「小巨人」之外，還是「小巨人」。
邱詠鈴說：「我是強心臟，天不怕、地不怕，上場後就是盡情揮灑，從來不知什麼叫緊張。」
而除宋瑞蓁，學姊李盈潔、陳筱涵都是後場一線好手，更遑論「六朝元老」後衛射手陳育緹，甚至也須一提大二的林紫彤，也即世新一、二號球員，滿到已溢出，教練檔何正峰、王宣雲，配置每一場的組合，一個頭兩個大。堪稱「最袖珍」的邱詠鈴，如何在夾縫中求生存，邱詠鈴說：「我不必靠size取勝，要讓教練用妳，不二之道就是球技。」
「一姊」陳育緹掛傷號，開季迄今免戰，宋瑞蓁則昨晚突發高燒，此役休息，邱詠鈴得以連兩場有更多表現機會。但她說：「育緹姊、宋瑞蓁歸隊，我一樣有信心，會續有揮灑空間，尤其我們後場球員，是良性競爭，誰打得好，機會就多，我還是沒在怕的。」
轉型三、四號的蔡佑蓮說：「的確如此，不只後場，禁區土洋好手一票，同樣得良性競爭，靠的肯定就是球技。」至於大一菜鳥最想要的新人后，蔡佑蓮、邱詠鈴都說，拿冠軍、連霸更重要，個人獎其次，順其 自然、不強求。
邱詠鈴及「雙十」的曲芙柔之外，林紫彤13分、兩年來個人最高，張婕柔12分，游沁樺、楊淑琄各10分。